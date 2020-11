Annika Drazek ist bereit für den Showdown am Königssee. Bei den Deutschen Bob-Meisterschaften, die am Donnerstag, 12. November, in Bayern ausgetragen werden, wird die Gladbeckerin wieder den Schlitten von Olympiasiegerin Mariama Jamanka anschieben.

Nach dem Rennen am Königssee werden die Weltcup-Tickets vergeben

Ein Bild aus der Saisonvorbereitung: Es zeigt Osteopath Torsten Buch, Bob-Anschieberin Annika Drazek und Trainer Heiner Preute vom TV Gladbeck im Trainingslager in Kienbaum. Foto: Preute / TV Gladbeck

Es geht in den beiden Läufen nicht nur um den nationalen Titel, sondern auch um die deutschen Tickets für die in Kürze beginnende Weltcupsaison. Vier Pilotinnen, darunter Mariama Jamanka, dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, dabei zu sein - aber nur drei dürfen starten.

Drazek hatte sich zuletzt in Altenberg bei einem wilden Ritt durch den Eiskanal Blutergüsse und Prellungen eingehandelt. Ungeachtet dessen kann die Athletin des TV Gladbeck Kufe am Königssee starten. „Anni“, so ihr Heimtrainer Heiner Preute, „hat am Montag ein Sprinttraining absolviert. Das ging gut.“ Und auch das Abschlusstraining einen Tag später konnte sie ohne Probleme bestreiten.

Die Ausgangslage für Jamanka/Drazek ist gut

Preute ist zuversichtlich, dass Jamanka und Drazek sich für den Weltcup qualifizieren. Die Ausgangslage ist alles andere als schlecht, das Gespann hatte das erste Selektionsrennen in Winterberg gewonnen und beim zweiten in Altenberg Rang drei belegt. „Mariama“, so Preute, „kommt außerdem auf der Bahn am Königssee zurecht.“

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Gladbeck:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier