TV Gladbeck: Amira Adio dreimal auf dem obersten Podestplatz

Lage/Gladbeck. Bei der Westfalenmeisterschaft in Lage waren die Leichathleten des TV Gladbeck erfolgreich. Amira Adio sicherte sich gleich drei Titel.

Äußerst erfolgreich waren die Starterinnen und Starter des TV Gladbeck bei den Westfalenmeisterschaften in Lage. Vor allem Amira Adio räumte kräftig ab.

Die 17-jährige TVG-Athletin sicherte sich zwei Titel alleine und trug auch ihren Teil zum Sieg der 4x100-Meter-Staffel bei. Dabei zeigte sie vor allem ihr großes Kämpferherz: Direkt nach den 400 m Hürden, die sie in einer Zeit von 65,03 Sekunden gewonnen hatte, musste sie im Vorlauf der 200 m Hürden ran - und unterbot dabei die DM-Norm von 25,70 Sek. gleich mit 25,30 Sek. deutlich.

TV Gladbeck: Jahresbestleistung der U20 durch die 4x100m-Staffel

Mit Pia Meßing, Dana Gäfke und Franziska Burchett holte Amira Adio auch noch den Sieg in der 4x100m-Staffel. Die in dieser Saison erstmals zusammen aufgebotenen TV-Sprinterinnen stellten dabei in 46,93 Sek. gleich eine deutsche Jahresbestleistung der U20 auf.

Auch Amira Adios Staffel-Partnerinnen waren alleine erfolgreich: Dana Gäfke überquerte die Ziellinie in 12,56 Sek. zeitgleich mit einer Athletin aus Olpe, verpasste die DM-Norm von 12,50 Sek. dabei wegen des starken Windes von vorne knapp. Über 200 m belegte Gäfke Rang drei.

Pia Meßing schaffte es im Speerwurf und im Weitsprung jeweils auf dem zweiten Rang, wurde im Kugelstoßen Dritte und liegt damit in der Vorbereitung auf die Siebenkampf-EM voll im Soll. Franziska Burchett wurde Vizemeisterin über 100 m.

Christopher Solschek sprintete über 100 m zum Sieg, verbesserte seine persönliche Bestzeit von bislang 11,06 Sek. deutlich und unterbot als 18-Jähriger die DM-Norm der U23 von 11 Sek. in 10,91 Sek.. Solschek wird Anfang Juli bei der Deutschen U23-Meisterschaft in Göttingen also gegen deutlich ältere Konkurrenz an den Start gehen. „Das war auch das Ziel“, sagte TV-Trainer Heiner Preute. „Alle Werte hatten im Vorfeld darauf hingedeutet.“

Die 4x100 m-Staffel des TV Gladbeck holte den Titel bei den Westfalenmeisterschaften in Lage (v.li.): Amira Adio, Pia Meßing, Dana Gäfke, Franziska Burchett. Foto: TV Gladbeck

Den sechsten Titel für den TV Gladbeck heimste Fynn Bietenbeck über 400 m Hürden ein. Bietenbeck löste seine Aufgabe in der Zeit von 55,33 Sek. souverän.

Podestplatzierungen gab es außerdem noch für Charlotte Jatzkowski (jeweils Zweite in Weitsprung und Speerwerfen), Sina Schäfer (Zweite 800 m), Marcel Reiff (Zweiter im Kugelstoßen, Dritter im Diskuswurf), die weibliche 4x100m-Staffel der Altersklasse U18 (zweiter Platz), Max Jahndorf (Dritter im Kugelstoßen), Johanna Burchett (Dritte 400 m Hürden), Moritz Wodtke (Dritter im Speerwurf) und Matilda Seibert (Dritte 100 m).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck