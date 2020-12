Gladbeck. In der DLV-Bestenliste 2020 der weiblichen U18 nimmt das Mehrkampf-Team des TV Gladbeck einen Top-Platz ein. Eine Athletin war besonders stark.

Die weibliche U18-Mannschaft des TV Gladbeck hat in der vergangenen Leichtathletik-Freiluftsaison die zweitbeste Punktzahl aller deutschen Teams erreicht. 14196 Zähler konnten Alyssa Tagbo , Isabelle Gerlings und Louisa Meis am 31. Juli im Wittringer Stadion sammeln. Lediglich die U18 des SSV Ulm war mit 14.963 Punkten erfolgreicher als der TVG.

Alyssa Tagbo gibt in Gladbeck ein erfolgreiches Comeback

Als Hürdensprinterin in Aktion: Alyssa Tagbo vom TV Gladbeck bei den Vereinsmeisterschaften am 22..Juli im Stadion. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

In der jetzt vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) veröffentlichten offiziellen Jahresbestenliste 2020 der weiblichen U18 tauchen von den Blau-Weißen neben der Mannschaft lediglich noch zwei Namen auf, nämlich die der Mehrkämpferinnen Alyssa Tagbo und Lousia Meis . Erstgenannte sicherte sich bei dem oben genannten Wettkampf im Siebenkampf 5384 Punkte , damit nimmt sie den fünften Platz in Deutschland ein.

Mit Tagbo freuten sich die Trainer Heiner Preute und Oliver Sell ganz besonders. Das Toptalent hatte nämlich infolge einer Verletzung lange pausieren müssen. Bei ihrem Comeback wusste Tagbo aber gleich wieder zu überzeugen. Damals kommentierte Preute: „Alyssa war herausragend.“

Alyssa Tagbo erfüllt die Norm für die U18-Europameisterschaften

Zur Einordnung: Die 5384 Punkte bedeuteten persönliche Bestleistung, einen Westfalenrekord und außerdem noch die Erfüllung der Norm für die U18-Europameisterschaften in Italien, die jedoch wegen der Corona-Pandemie frühzeitig abgesagt worden sind.

Zweimal schaffte es Alyssa Tagbo noch in die deutsche Top 20 (Kugelstoßen: 16. Platz 13,97 Meter; Speerwurf: 16. Platz 45,00 Meter), einmal in die Top 40 (100 Meter Hürden: 33. Platz 14,51 Sekunden) und einmal in die Top 50 (Weitsprung: 44. Platz 5,63 Meter).

Louisa Meis belegt in der Siebenkampf-Bestenliste Rang 25

Der Name von Louisa Meis taucht zweimal in den Bestenlisten auf: Im Siebenkampf wird die Gladbeckerin mit 4696 Punkten auf Rang 25 in Deutschland geführt und im Hochsprung mit 1,64 Metern auf dem 47. Platz.

