Gladbeck. Der Start des TTV GW Schultendorf in der Bezirksliga ist gelungen. Auch wenn die Personallage beim Frauen-Tischtennis chronisch angespannt ist.

Das Zurechtkommen in der neuen Liga, ist nach einem Aufstieg oft nicht ganz einfach. Plötzlich sind die Gegner deutlich stärker, plötzlich wird aus eigener Dominanz wie im Vorjahr, ein Kampf um jeden Punkt. So auch bei den Damen des TTV GW Schultendorf, die seit dieser Saison wieder in der Bezirksliga aufschlagen.

Nach drei Spielen stehen ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. So durchschnittlich wie die Punkteausbeute ist somit aktuell auch der Tabellenplatz. Schultendorf liegt auf Rang vier von acht. Mannschaftsführerin Sonja Marohn ist damit aber absolut zufrieden. „Das ist doch gut, wir wollen uns im Mittelfeld aufhalten und nicht sofort wieder absteigen. Wir möchten erst einmal die Liga halten, denn der Sprung zwischen der Bezirksklasse und der Bezirksliga ist schon immens“, so Marohn.

TTV GW Schultendorf hält die Fahne des Frauen-Tischtennis hoch

Gegen den VfL Hüls gab es ein remis, gegen den SV GW Westkirchen einen Sieg und gegen den 1. TTC Münster die erwartete Pleite. Nun sollte eigentlich die Partie gegen die DJK SC Nienberge anstehen. „Die wird aber wohl verlegt, weil sie einige Erkrankte haben. Das ist ja oft ein Problem beim Damen-Tischtennis. Wenn ein, zwei wegbrechen, hängen wir in der Luft“, so Marohn.

Denn viele Frauen, die Tischtennis spielen, gibt es nicht mehr, was sich neben den teils weiten Fahrtwegen von bis zu 100 Kilometern auch daran zeigt, dass die Damen mittlerweile auch bei den Herren mitspielen dürfen und dass der TTV GW der einzige Gladbecker Verein mit einer gemeldeten Frauenmannschaft ist.

„Gott sei Dank“, sagt Marohn, die bei Schultendorf eine von sechs Spielerinnen im Kader ist. Mit dabei auch Neuzugang Henrike Tresch, welche vorher für Schalke 04 gespielt hat und Leoni Reinbothe, die nach dem Aufstieg in der vergangenen Spielzeit nun zum ersten Mal in der Bezirksliga spielt.

Und wenn es so weiterläuft, nächstes Jahr in ihre zweite.

