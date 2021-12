TTV Grün-Weiß Schultendorf überwintert als Tabellenführer

Das Doppel Christian Neumann und Thomas Roth von der TTV GW Schultendorf musste zwar zum ersten Mal das Spiel abgeben. Die Gladbecker siegten in der Tischtennis-Bezirksliga aber dennoch.

Gladbeck. Zehn Spiele, zehn Siege. Der TTV GW Schultendorf darf sich zu Weihnachten über die Tabellenspitze in der Tischtennis-Bezirksliga freuen.

Zehn Spiele, zehn Siege. Grün-Weiß Schultendorf eilt weiter von Erfolg zu Erfolg durch die Bezirksliga. Auch gegen den TTV Hervest Dorsten fuhr Schultendorf zwei Punkte ein, gewann mit 9:3 gegen den Tabellenfünften.

Während bei den Doppeln zwei von drei Spielen abgegeben werden mussten, überzeugten die Gladbecker in den Einzeln. Lediglich Thomas Roth musste sich im Duell der an Nummer eins gesetzten Spieler Dominik Hensen nach fünf Sätzen geschlagen geben, alle anderen Einzel gingen an Schultendorf.

TTV GW Schultendorf präsentiert sich in den Einzeln stark

„Es war ein bisschen ärgerlich, da unsere beiden Doppel, die verloren haben, vorher noch kein Spiel verloren hatten. Aber damit können wir leben“, so Mannschaftskapitän Sebastian Hermanski.

Durch das Fehlen der eigentlichen Nummer eins und der Nummer drei schwand bei Dorsten mit jedem verlorenen Spiel der Glaube an einen eigenen Erfolg. „Sie hätten ein oder zwei Spiele mehr gewinnen können, aber es war ein verdienter Sieg für uns“, so Hermanski. Schultendorf verabschiedet sich somit als Spitzenreiter in die Winterpause. Mitte Januar geht es weiter.

Die einzelnen Ergebnisse: Christian Neumann - Dominik Hensen 11:6, 11:6, 10:12, 7:11, 11:9; Thomas Roth - Carsten Winkel 11:3, 11:7, 11:9; Thorsten Zurek 11:6, 11:7, 11:9; Sebastian Hermanski - Dirk Kunze 12:10, 11:8, 14:12; Tobias Nentwig - Stefan Lelen 12:10, 11:9, 8:11, 9:11, 11:6; Stefan Appelt - Robin Juste 11:2, 11:5, 11:9; Thomas Roth - Dominik Hensen 9:11, 11:1, 11:4, 4:11, 9:11; Christian Neumann - Carsten Winkel 9:11, 11:5, 15:13, 13:11; Sebastian Hermanski - Josef Pöppelbuss 11:6, 11:9, 11:6; Hermanski/Zureck - Winkel/Pöppelbuss 11:7, 9:11, 6:11, 11:6, 4:11; Roth/Neumann - Hensen/Juste 6:11, 6:11, 11:7, 11:7, 9:11; Appelt/Nentwig - Kunze/Lelen 11:7, 11:7, 11:3.

Mehr Sportnachrichten aus Gladbeck gibt es hier.