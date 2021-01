Torjäger: Ein alter Bekannter kehrt zum SV Zweckel zurück

Gladbeck. Fußball-Bezirksligist SV Zweckel erhält im Angriff Verstärkung. Der Neue war früher schon einmal kurze Zeit für die Gladbecker am Ball.

Wenn irgendwann in diesem Jahr wieder Fußball gespielt werden darf, kann Bezirksligist SV Zweckel auf einen neuen alten Torjäger zurückgreifen. Alexander Tschalumjan kehrt nämlich zu den Schwarz-Grünen zurück. "Das ist eine echte Verstärkung", sagt SVZ-Trainer Guido Naumann.

Stürmer bringt Oberliga-Erfahrung mit

In der vergangenen Saison kickte der Stürmer mit Oberliga-Erfahrung bereits für die Zweckeler - allerdings nur ein paar Monate. In dieser kurzen Zeit wusste der aus Armenien stammende Tschalumjan aber vollauf zu überzeugen. Sein eindrucksvoller Leistungsnachweis: sieben Treffer in acht Spielen.

Im Februar 2020 verließ der Goalgetter jedoch die Gladbecker schon wieder. Zunächst hieß es, er höre mit dem Fußballspielen auf, später kickte er mit Freunden zusammen in der Zweitvertretung des VfB Bottrop in der Kreisliga B. Vor Weihnachten setzte sich Tschalumjan mit Naumann in Kontakt, um nachzufragen, ob er zum SVZ zurückkehren könne.

Tschalumjan hat für den VfB Oldenburg in der Oberliga gekickt

Naumann sagte nicht Nein. Im Gespräch mit der WAZ mutmaßt der ehemalige Profi: "Hätte Alex von Beginn der Saison an für uns gespielt, wären wir Tabellenerster."

Zur Erinnerung: Die Zweckeler lagen zum Zeitpunkt der Aussetzung der Saison auf dem vierten Rang - und hatten noch kein einziges Saisonspiel verloren.

Alexander Tschalumjan ist 30 Jahre alt und 1,83 Meter lang. In der Jugend und in den ersten Seniorenjahren spielte er für den VfB Oldenburg. Dort schaffte er den Sprung in die Oberliga. 63 Einsätze in der Oberliga Niedersachsen und zwei in der Oberliga Niedersachsen West stehen für den Angreifer zu Buche.

Für den VfB Bottrop hat Tschalumjan in 42 Spielen 33 Tore erzielt

Nach seinem Umzug ins Ruhrgebiet kickte Tschalumjan zunächst in Oberhausen für Arminia Klosterhardt in der Niederrhein-Landesliga. In den Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017 wechselte er schließlich zum Bezirksligisten VfB Bottrop. In 42 Spielen war Tschalumjan immerhin 33-mal für die Bottroper erfolgreich.

Naumann sagt über den Angreifer: "Es reicht schon, wenn Alex einigermaßen fit ist. Wäre er richtig fit, würde er bestimmt nicht in der Bezirksliga spielen."

