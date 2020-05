Tor des Jahrzehnts: Ex-Schalker Draxler und Raúl nominiert

Gladbeck. Die Sportschau sucht das Tor des Jahrzehnts – Julian Draxler und Raúl sind für ihr Tor für den FC Schalke beim Abschied des Spaniers nominiert.

Fußball-Profi Julian Draxler ist von der ARD-Sportschau gemeinsam mit seinem ehemaligen Sturmpartner Raúl für das Tor des Jahrzehnts nominiert worden.

Der Gladbecker, der mittlerweile für Paris Saint-Germain spielt, hatte das Tor des spanischen Angreifers in dessen Abschiedsspiel vorbereitet. Seinerzeit trugen beide noch das Trikot des FC Schalke 04.

Draxler legte mit feiner Klinge für Raúl auf

Julian Draxler nahm den Ball in der Szene perfekt aus der Luft an, ließ gekonnt drei Gegenspieler aussteigen, um den Ball dann mit der eigenen rechten Hacke auf den linken Fuß zu spielen und auf Raúl abzulegen. Der musste nur noch seinen Fuß hinhalten und einschieben. So ungefähr lässt sich das Tor des Jahres 2013 beschreiben.

Gefallen ist es im Abschiedsspiel des Spaniers gegen Al-Sadd Doha am 27. Juli 2013 in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Es war das Tor zum 8:0 Zwischenstand, später erhöhte der Señor per Foulelfmeter noch zum 9:0-Endstand.

Götzes WM-Tor und Ibrahimovic sind die Konkurrenten

Jetzt ist der Treffer einer der Kandidaten für das Tor des Jahrzehnts und konkurriert unter anderem mit dem Tor von Mario Götze, das Deutschland im Jahr 2014 zum Fußball-Weltmeister machte, dem Fallrückzieher von Zlatan Ibrahimović aus rund 25 Metern und dem Hammer von Lukas Podolski in dessen letztem Länderspiel gegen England.

Abgestimmt werden kann noch bis zum kommenden Samstag (16. Mai) auf der Homepage der ARD-Sportschau.