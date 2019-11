Topteam kommt - für TV Gladbeck gibt’s vorher gute Nachricht

Gladbeck. Der TV Gladbeck empfängt in der Handball-Bezirksliga Spitzenreiter den HSC Haltern II. Vorher gab’s schon eine gute Nachricht für die Gladbecker.

Die Handballer des TV Gladbeck sind in diesen Tagen quasi im Dauereinsatz. Am vergangenen Dienstag stand das Pokalspiel in Hüls an, am Samstag (30. November) der Vergleich mit Spitzenreiter HSC Haltern-Sythen II und drei Tage später das Nachholspiel gegen die ETG Recklinghausen.