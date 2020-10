Gladbeck. In der Bezirksliga hat die DJK TTG aktuell eine Top-Bilanz vorzuweisen. Das soll auch gegen Hüls so bleiben. Der Gladbecker Blick geht nach oben.

Ein Blick auf die Tabelle reicht, um den Anspruch der DJK TTG Gladbeck-Süd am Wochenende beim Bezirksliga-Spiel gegen den VfL Hüls zu verdeutlichen. Während die DJK bisher alle vier Partien bei 36:12 Spielen gewann und bei 8:0-Punkten steht , hat der VfL Hüls bisher noch keinen Sieg eingefahren. In zwei Partien gab es ein Remis und eine Niederlage, also 1:3-Punkte bei 11:13 Spielen.

Dennoch warnt Gladbecks Mannschaftsführer Torsten Rose vor dem Gegner: „Ein Selbstläufer wird das nicht. Ein paar Mannschaftskollegen kennen welche aus Hüls. Sie haben damals in der Landesliga zusammengespielt“, so Rose, der aber klar sagt, dass die Gladbecker mit vier Siegen im Rücken „selbstbewusst“ in das Spiel gehen.

DJK TTG Gladbeck-Süd richtet den Blick nach oben

Der gelungene Saisonstart führt dazu, dass der Blick bei der DJK nach oben geht. „Alle sind gut drauf. Jeder Sieg zählt, man weiß ja nicht, wie viel wegen Corona gespielt wird. Aber es könnte was werden dieses Jahr.“

Ein Grund dafür ist auch die Verpflichtung des ehemaligen Zweitligaspielers Patrick Lautenschläger. Er hievt das Niveau noch einmal auf ein anderes Niveau, als Spieler wie auch als Trainer. Denn in Extraschichten macht der die DJK TTG aktuell fit.

