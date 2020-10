TC Haus Wittringens U15-Teams steigen im Gleichschritt auf

Sowohl die U15 Junioren als auch die U15 Juniorinnen des Tennis Clubs Haus Wittringen sind von der Ruhr-Lippe Kreisliga in die Bezirksklasse aufgestiegen. Die starken Leistungen sind neben der hervorragenden Jugendarbeit im Verein nicht zuletzt auch auf das professionelle Training durch IGTA unter Ion Geanta zurückzuführen.

Die U15-Spielerinnen setzten sich in insgesamt zwei Begegnungen in der Übergangssaison 2020 gegen ihre Gegnerinnen durch. Im ersten Spiel gegen die stark aufspielenden Juniorinnen vom TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 erzielte die Gladbecker U15 ein 4:2. Nach einem hart umkämpften Spieltag trennte man sich im zweiten Spiel gegen den Recklinghäuser TG 1 mit 3:3. Da die U15 Mannschaft des TC Friedrich der Große zurückgezogen hatte und Recklinghausen gegen die Mannschaft aus Gelsenkirchen Buer mit 1:5 verlor, war der Aufstieg perfekt.

Die U15 Mannschaft stellten Lotte Haking, Karlotta Brinkmeier und Caroline Czechowski. Ergänzt wurde das Team durch Kiana Dütsch und Lara Ayhan

TC Haus Wittringens U15-Jungen machen es noch einmal spannend

Die U15-Jungen mussten ihre Klasse in insgesamt fünf Begegnungen beweisen. Die ersten vier Spieltage gingen dabei klar an die junge Mannschaft des TCHW. In den ersten beiden Heimspielen gegen den TC Recken-Bochum 3 und TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 siegte die Mannschaft deutlich mit 6:0 und 5:1. Auch in den folgenden zwei Auswärtsspielen ließen die Gladbecker nichts anbrennen und siegten gegen TC Bommern 1 mit 5:1 und den Recklinghäuser TG 1 mit 6:0.

Am letzten Heimspieltag gegen den TC Grün- Weiß Frohlinde 1 sollte so bereits ein Unentschieden reichen, um den Aufstieg in die Bezirksklasse zu erreichen.

Doch es entwickelte sich ein wahrer Aufstiegskrimi. Die Nummer 1 des TCHW, Julius Ambrus, besiegte seinen Gegner zunächst klar mit 6:4 und 6:2. Auch Oliver Kuhn konnte sich nach einem tollen Spiel ebenfalls mit 6:4 und 6:2 durchsetzen. Somit stand es zu diesem Zeitpunkt 2:0 für die Gladbecker. Leider verlor Younes Mengede anschließend sein Match mit 0:6 und 1:6.

Spannend machte es dann noch einmal Erik Wellpoth, der sich erst im Matchtiebreak geschlagen geben musste. Somit mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Julius Ambrus/Terell Thonja gewannen schließlich nach einem spannenden Spiel das entscheidende Doppel und sicherten somit den U15-Junioren mit einem Endstand von 3:3 den verdienten Aufstieg in die Bezirksklasse.

Die U15 Junioren Mannschaft bestand aus den Spielern Julius Ambrus, Erik Wellpoth, Younes Mengede, Oliver Kuhn, Terell Thonja, Leo Keimer und Emre Askin.

