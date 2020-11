Gladbeck. Der Tennisclub Haus Wittringen hat für Mitglieder vier Außenplätze wieder geöffnet. So haben sie beim VfL Gladbeck und TC Rentfort entschieden.

Auf der Anlage des TC Haus Wittringen dürfen Mitglieder ab sofort wieder Tennis spielen. Der Club hat vier Außenplätze auf seiner Anlage an der Burgstraße geöffnet. Die beiden anderen Gladbecker Tennisvereine, der TC Rentfort und der VfL Gladbeck, lassen ihre Plätze dagegen geschlossen.

Beim TC Haus Wittringen bleiben Umkleideräume und Duschen aber geschlossen

In Wittringen hatten sie ihre Plätze bereits winterfest gemacht. Als aber die Nachricht kam, dass Tennis Individualsport ist und daher laut jüngster Corona-Schutzverordnung des Landes NRW draußen zumindest im Einzel betrieben werden darf, hat der TCHW um seine Vorsitzende Maria Yek sofort reagiert.

Maria Yek ist die Vorsitzende des TC Haus Wittringen. Foto: Oliver Mengedoht / Funke Foto Services

In Wittringen gelten strenge Hygiene- und Schutzregeln, Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen. Zu den Buchungs-/Anmeldungsmodalitäten heißt es auf der Homepage des Tennisclubs: „Die gewünschte Spielzeit kann zwischen 9 Uhr und 17 Uhr gewählt werden. Es kann keine Garantie für die Vergabe der gewünschten Spielzeit gegeben werden. Es spielen nur zwei Spieler auf einem Platz. Die Anfrage über die Verfügbarkeit eines Platzes erfolgt einen Tag im Voraus bis 18 Uhr. Die Jugendspieler melden sich bitte bei Ion Geanta über WhatsApp. Die Erwachsenen melden sich bitte bei Maria Yek per Mail an erstevorsitzende@tchw-gladbeck.de.“

TC Rentfort und VfL Gladbeck lassen ihre Anlagen geschlossen

Der TC Rentfort wird dagegen seine Anlage an der Karl-Arnold-Straße nicht wieder öffnen. Dazu der Vorsitzende Clemens Figgen auf WAZ-Nachfrage: „Ich glaube nicht, dass unsere Anlage tagsüber großartig frequentiert wäre. Die Älteren, die vielleicht kämen, spielen am liebsten Doppel, das ist aber nicht erlaubt. Und die, die arbeiten gehen, könnten nicht spielen, weil es ja früh dunkel wird.“

Auch beim VfL Gladbeck winken sie ab. „Wir haben unsere Netze abgebaut und dabei bleibt es auch“, sagt Thomas Kaminski, der Vorsitzende der Tennisabteilung. Er gehe davon aus, dass es nur noch ein paar Tage so schön sein werden wie der am gestrigen Dienstag. Kaminski: „Wir sind glücklich, dass wir im Sommer spielen und die Saison auch zu Ende spielen konnten. Jetzt solidarisieren wir uns mit den anderen Sportarten und auch mit den anderen Abteilungen in unserem Verein.“

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Gladbeck:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier