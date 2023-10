Taekwondo-EM: Gladbecker Ergün greift nach einer Medaille

Belgrad. Der Gladbecker Eser Ergün nimmt an der Kadetten-EM im Taekwondo teil. Dass der 14-Jährige international mithalten kann, bewies er erst kürzlich.

Eser Ergün vom Team Öztürk Taekwondo Gladbeck vertritt bei der Kadetten-Europameisterschaft im serbischen Belgrad die deutschen Farben. Das 14 Jahre junge Talent, das auch Mitglied im Landeskader der Nordrhein-Westfälischen Taekwondo Union ist, peilt bei den kontinentalen Titelkämpfen den Gewinn einer Medaille an.

Die aktuelle Form des Gladbeckers stimmt auf jeden Fall. Zuletzt sicherte sich Eser Ergün nämlich bei den Croatia Open in Zagreb, einem Weltranglistenturnier, in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm den dritten Platz. Die Verantwortlichen trauen dem Schützling von Trainer Ünal Öztürk bei der EM ohne Wenn und Aber ein ähnlich gutes Abschneiden zu.

DOSB-Trainer Kemal Cinar betont: „Nach seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Bosnien-Herzegowina im August dieses Jahres hat er unermüdlich an seinen Fähigkeiten gearbeitet und sich von Training zu Training gesteigert. Sein persönlicher Antrieb, diese Meisterschaft für seinen Trainer und Mentor Ünal Öztürk zu gewinnen, ist unverkennbar.“ Rang drei in Kroatien sei ein Beweis für das Talent des Gladbeckers gewesen.

Gladbecker Power: Trainer Ünal Öztürk und Eser Ergün. Foto: TKD Gladbeck

Die Europameisterschaft der Kadetten beginnt am 19. Oktober

Der geht bei der Kadetten-Europameisterschaft übrigens nicht als einziger Kämpfer des nordrhein-westfälischen Landesverbandes an den Start. Nominiert wurde des Weiteren Max Paul (KSG Oh Do Kwan Dülken).

„Diese beiden Sportler“, sagt Kemal Cinar, „haben in den letzten Wochen und Monaten auf internationaler Ebene viel erreicht und bereits einige Medaillen gewonnen. Jetzt bündeln sie ihre Kräfte und gehen gemeinsam an den Start, um bei der Kadetten-Europameisterschaft einen Podiumsplatz zu erobern.“

Die Europameisterschaft der Kadetten in Serbien beginnt am Donnerstag, 19. Oktober.

