Gladbeck. Wie kommen Gladbecks Sportler durch den Lockdown? Jan Schwers, Stürmer des SV Zweckel, hat uns verraten, was er in diesen Tagen so unternimmt.

Wie kommen die Gladbecker Sportlerinnen und Sportler durch die Corona-Krise ? Die WAZ stellt Aktiven dazu jeweils drei Fragen. Dieses Mal beantwortet diese Jan Schwers . Der Stürmer des Fußball-Bezirksligisten SV Zweckel verrät, dass er sich bereits auf bedenkenlose Besuche bei seiner Familie nach der Pandemie freut.

Jan Schwers geht joggen und absolviert Kraftübungen im Fitnessraum

jubelnd sehen die Fans des SV Zweckel Jan Schwers am liebsten. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Herr Schwers, was haben Sie in den letzten sieben Tagen eigentlich für ihre körperliche Fitness getan?

Ich war in den letzten sieben Tag zweimal joggen . Einmal auf Zeit und einmal entspannt auf Ausdauer. Zusätzlich halte mich nach meiner Schicht bei der Feuerwehr in unserem Fitnessraum mit Kraftübungen fit. Das möchte ich auch in den kommenden Wochen weiterhin so durchziehen.

Wenn die Corona-Pandemie in fünf Minuten vorbei wäre, was würden Sie dann in zehn Minuten tun?

Puh, eigentlich nichts Besonderes. Es geht eben um das große Ganze. Dass man mal wieder schick Essen geht, sich mit Freunden in der Öffentlichkeit trifft und die Familie besucht, ohne irgendwelche Bedenken zu haben . Ich glaube, es wird sich irgendwo mit der Zeit verlaufen, aber jetzt spontan würde ich nichts anderes machen als sonst auch.

Jan Schwers achtet ziemlich genau auf die Corona-Regeln

Welches Motto begleitet Sie durch die nächsten Wochen?

Ich mache ja eigentlich nicht viel, außer arbeiten zu gehen und mich selber fit zu halten . Ab und zu treffe ich mich mal mit einem Freund. Ich versuche darauf aufzupassen, dass ich keinen Kontakt mit infizierten Menschen habe. Dass lässt sich mit meinem Job leider nicht so vereinbaren und deswegen achte ich schon ziemlich genau auf die Corona-Regeln. So sollte es eigentlich jeder machen und dann hoffen, dass wir es im nächsten Jahr geschafft haben.

Weitere aktuelle Artikel zum Gladbecker Amateurfußball:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier