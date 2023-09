Timon Reschke vertrat Zweckels Coach Günter Appelt beim Auswärtsspiel in Buer.

Fußball Bezirksliga SV Zweckel verliert in Buer das Spiel und Serkan Köse

Gelsenkirchen/Gladbeck. Im Kellerduell bei Aufsteiger SSV Buer II investierte der SV Zweckel nicht genug. Die Gastgeber hatten die Effizienz, die dem SVZ wieder fehlte.

Auch nach vier Partien wartet Bezirksligist SV Zweckel weiter auf den ersten Saisonsieg. Bei Aufsteiger SSV Buer II unterlagen die in Abwesenheit des privat verhinderten Trainers Günter Appelt von dessen Assistenten Timon Reschke gecoachten Zweckeler mit 0:2 (0:1).

„Wir haben zu wenig investiert, zu wenig gemacht“, sagte Reschke hinterher. Und wieder nutzten die Gäste ihre Chancen nicht. „Keine der beiden Mannschaften hatte den Sieg verdient, aber Buer war einfach effizienter als wir.“ Eine unglückliche Rolle spielte laut Reschke auch der Unparteiische Marcel Mondring, auch wenn Zweckels Co-Trainer die Niederlage nicht in die Schuhe schieben wollte.

Serkan Köse fehlt dem SV Zweckel gegen den SC Hassel

Reschke hatte einige von Mondrings Entscheidungen anders gesehen. Nachdem Koray Basar die Bueraner früh in Führung gebracht hatte (9.), erzielte kurz vor der Pause Talha Uzan den vermeintlichen Ausgleich (44.). „Der Ball kam vorher ganz klar von Buer“, sagte Reschke, Schiri Mondring hatte es anders und Jan Schwers zuletzt am Ball gesehen, verweigerte dem Treffer folglich wegen Abseitsstellung die Anerkennung.

Und auch, als das zweite Tor für die Gastgeber fiel, hatte der Referee aus Sicht des SV Zweckel seine Pfeife mit im Spiel: „Das war ein ganz klares Foulspiel an einem unserer Spieler, aber Buer bekam den Freistoß und führte ihn schnell aus, während wir hinten überhaupt noch nicht auf der Höhe waren“, sagte Timon Reschke.“ Nutznießer beim 2:0 war abermals Koray Basar (74.).

Und noch einmal regten sich die Zweckeler über eine Entscheidung des Unparteiischen auf. Nachdem der mit der Gelben Karte vorbelastete Serkan Köse in der 80. Minute zum Kopfballduell hochgestiegen war, hatte Reschke kein Foulspiel gesehen - Mondring allerdings einen Ellenbogeneinsatz des SVZ-Strategen. Die Folge: Gelb-Rot (80.) und ein Spiel Sperre für Köse. Der wird den Zweckelern am 17. September im Heimspiel gegen den SC Hassel nun fehlen.

Die Gäste hatten die Reise an die Löchterheide schon unter suboptimalen Bedingungen angetreten. Mit Klemens Roy Gerling, Justin Walendy und Laith Al Masri saßen lediglich drei Spieler auf der Ersatzbank. „Das ist bei diesen Temperaturen natürlich schlecht, erst recht, wenn der Gegner fünfmal wechsel kann“, sagte Timon Reschke.

Zu den besten Gelegenheiten des SV Zweckel gehörte ein Vorstoß von Jan Schwers in den SSV-Strafraum, den Schuss entschärfte aber Buers Keeper Justin Jerome Wrobel. Schwers und Talha Uzan hatten auch in Hälfte zwei noch Chancen. „Aber nichts Zwingendes“, so Reschke.

