Die beiden Gladbecker Bezirksligateams haben vor ihren Partien am Sonntag zahlreiche Ausfälle zu beklagen. Während der BV Rentfort trotz der personellen Situation den kleinen Abwärtstrend stoppen möchte, ist der SV Zweckel gewillt, seine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in Folge weiter auszubauen.

Nach dem ausgefallenen Lippramsdorf-Spiel in der vergangenen Woche möchte der SV Zweckel an die beiden Erfolge gegen Rentfort und Hessler anknüpfen. Trotz der Siege und dem vermeintlich nicht so starken Gegner ist Trainer Guido Naumann aufgrund der personellen Situation etwas pessimistisch. „Es fallen vor so einem wichtigen Spiel mindestens drei Stammspieler aus. Das macht die Sache nicht wirklich einfacher“, so der SVZ-Coach.

SV Zweckels Ausfälle haben nicht nur für das Wochenende eine Bedeutung

Vor allem auf den Außenverteidigerpositionen muss sich der Ex-Profi etwas einfallen lassen. Denn mit Yasin Karaca und Tolga Koca muss Naumann sowohl die Links- als auch die Rechtsverteidigerposition neu besetzen. Die beiden Defensivspieler stehen aufgrund der Hochzeit von Karaca nicht zu Verfügung.

„Gerade in der jetzigen Zeit ärgert mich so etwas. Bevor beide in den Trainingsbetrieb einsteigen, haben wir uns im Verein darauf geeinigt, dass sie einen negativen Corona-Test vorweisen müssen“, erklärt der Gladbecker Übungsleiter.

„Ich bin ein Typ, der jedes Spiel gewinnen möchte“

Die erste Alternative auf der Außenverteidigerposition wäre David Musiolik. Doch der Rückkehrer fällt aufgrund eines Nasenbeinbruches ebenfalls aus. Hinzu kommt der Ausfall des Offensivspielers Fabian Brom. Auch hinter dem Einsatz des Zweckler Eigengewächses Jan Schwers steht noch ein Fragezeichen.

„Ich werde experimentieren müssen. Aber ich bin ein Typ, der jedes Spiel gewinnen möchte. Aus diesem Grund werden die Jungs, die da sind, auch mächtig Gas geben“, erklärt Guido Naumann.

Der Gegner aus Recklinghausen hatte am vergangenen Wochenende ebenfalls spielfrei. Vor der kurzen Pause kamen die Gäste in Schwung: Denn nach drei Spielen ohne Punkt gewann Genclikspor die vergangenen zwei Partien. Besonders auffällig ist, dass in den Partien der Rot-Weißen zahlreiche Treffer fallen. „Die haben vor allem vorne gefährliche Leute drin, da müssen wir aufpassen“, so der Zweckeler Trainer abschließend.

SV Zweckel – Genclikspor Recklinghausen; Anstoß 15 Uhr, Dorstener Straße 43.

BV Rentforts Breite im Kader ist gefragt

Auch der zweite Gladbecker Bezirksligist geht die Auswärtsaufgabe beim SF Merfeld sehr dezimiert an. Der BV Rentfort, bei dem schon in den vergangenen Spielen zahlreiche Stammspieler gefehlt haben, muss am Sonntag noch drei weitere Ausfälle auffangen. „Viele wichtige Spieler sind verletzt. Aber es ist auch schön, dass sich die anderen Jungs in dieser Phase zeigen können“, sagt BVR-Trainer Karsten Quante.

Allerdings nutzten viele ihre Spielzeit bislang noch nicht. Denn neben der Derbyniederlage, zeigten die Schwarz-Weißen vor allem im vergangenen Heimspiel gegen Erle 19 eine sehr schwache Leistung. Die Niederlage sei aber bereits abgehakt und die Rentforter blicken mit Zuversicht auf die Partie in Dülmen.

Der ungeliebte Rasen darf keine Ausrede sein

Dort werden die Gladbecker erneut auf einen aus ihrer Sicht ungeliebten Rasenplatz spielen müssen. Doch Karsten Quante sieht den Gegner sowie den Untergrund als Bewährungschance: „Wir müssen lernen, dass wir Spiele nicht nur durch schön spielen gewinnen, sondern auch kämpfen müssen“, so der Coach.

Im Vorfeld der Partie in Merfeld hat sich der BVR-Übungsleiter über den Gegner informiert und weiß, was auf seine Elf zu kommt. Die Sportfreunde sind mit sieben Punkten solide in die Spielzeit gestartet. Allerdings hat der Gastgeber ebenfalls eine kleine Durststrecke. Auch die Dülmener verloren die letzten zwei Partien. Am Sonntag wird sich also zeigen, wer seine kleine Niederlagen-Serie stoppen kann.

SF Merfeld – BV Rentfort; Anstoß 15 Uhr, Rekener Straße Dülmen

