Gladbeck. Der SV Zweckel absolviert sein letztes Testspiel der Winterpause in Castrop. Wobei, richtig testen kann Trainer Guido Naumann ja wieder nicht.

SV Zweckel - Trainer Naumann klagt: „Kann gar nicht testen“

Der SV Zweckel kommt nicht richtig in Fahrt. Vor dem letzten Testspiel beim A-Kreisligisten FC Castrop-Rauxel haben die Gladbecker erneut mit großen personellen Problemen zu kämpfen. „Du kannst gar nicht testen, dafür müsste ich mehr Spieler haben“, klagt Trainer Guido Naumann.

Während der gesamten Vorbereitung fehlten bei den Schwarz-Grünen immer wieder Akteure. Vor allem im Abwehrzentrum ist die Situation weiterhin prekär. Wahrscheinlich muss Guido Naumann auf dieser Position erneut experimentieren. Denn neben dem verletzten David Musiolik und Zugang Patrick Herkt fehlt Mucahit Yavuzaslan aus persönlichen Gründen.

Karaca ist erneut eine Alternative für das Abwehrzentrum

Yasin Mustafa Karaca (li.) dürfte für den SV Zweckel wieder aks Innenverteidiger zum Zuge kommen. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Im vergangenen Testspiel funktionierte der SVZ-Coach den gelernten Außenspieler Yasin Karaca zum Innenverteidiger um. Dies könnte laut Aussage des Trainers in Castrop-Rauxel wieder der Fall sein. „Du musst immer gucken, wer da ist und dann schauen, wer hinten drin spielen kann“, so der Zweckeler Übungsleiter.

Der Aushilfsinnenverteidiger wird am Sonntag sehr wahrscheinlich eine Menge Arbeit bekommen. Denn der Gastgeber ist in bestechender Form. Noch am Mittwoch gewannen die Castroper eine Vorbereitungspartie mit 13:1. Zwar war der Gegner nur ein A-Ligist, aber trotzdem sollten sich die Spieler des Bezirksligisten aus Zweckel auf einen starke FC-Mannschaft einstellen.

Anstoß: So., 9. Februar, 15 Uhr.