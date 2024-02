Der SV Zweckel steht in der Bezirksliga vor einem schwierigen halben Jahr.

Fußball Bezirksliga SV Zweckel: Trainer lässt sich nicht in die Karten gucken

Gladbeck In der Bezirksliga empfängt der abstiegsgefährdete SVZ Hessler und der BV Rentfort Firtinaspor Herne. Das ist vor dem Anpfiff Stand der Dinge.

Ganz im Zeichen des Abstiegskampfes steht aus Gladbecker Sicht der erste Bezirksliga-Spieltag des Jahres. Während beim Vergleich zwischen dem SV Zweckel und SV Hessler 06 zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide um den Klassenerhalt bangen, empfängt der im gesicherten Tabellenmittelfeld rangierende BV Rentfort den Drittletzten Firtinaspor Herne.

Der SV Zweckel steht vor einem eminent kniffligen halben Jahr. Anders als die anderen gefährdeten Mannschaften haben sich die Schwarz-Grünen, die nur drei Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz aufweisen, personell nicht verstärkt. Erschwerend kommt hinzu, dass sie bis zum Ende der Saison kein Heimspiel mehr haben.

Denn mit der Begegnung mit Hessler trägt der SVZ, auf dessen Anlage an der Dorstener Straße derzeit ja ein Kunstrasenplatz entsteht, seine Heimspiele auf dem Preußen-Platz aus. Anstoß am Sonntag ist übrigens um 17 Uhr.

Auch die weiteren Partien des SVZ an der Konrad-Adenauer-Allee sollen um 17 Uhr ausgetragen werden. Dazu SVZ-Chef Uli Wloch: „Das könnte sich allerdings noch ändern, denn möglicherweise kann das eine oder andere Heimspiel auch auf einen Freitag oder Samstag verlegt werden.“

SV Zweckel kann erstmals in dieser Saison Bestbesetzung aufbieten

Marc Bahl, der Trainer des SV Zweckel, blickt ungeachtet aller Schwierigkeiten zuversichtlich nach vorne. Er blickt auf eine ordentliche Vorbereitung zurück und vertraut seiner Mannschaft. „Wir sind gut drauf“, sagt Bahl, „die Mannschaft ist heiß.“ Schwarz-Grün wird in Bestbesetzung antreten - das gab es in dieser Saison noch nie.

Robin Slawinski ist zum BV Rentfort zurückgekehrt. Das Bild stammt aus der Saison 2021/2022. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Mit welcher Taktik die Gastgeber zum Erfolg kommen möchten, verrät Bahl nicht. „Theoretisch könnten wir uns fallen lassen“, sagt der Trainer. Und betont dann: „Aber ich möchte mir nicht in die Karten gucken lassen.“

Den Gegner hält er für stark. „Ich sehe keinen Schwachpunkt“, so Bahl, der einen Akteur der 06er ganz besonders hervorhebt. Das ist Torjäger Lukas Tomanek, für den derzeit zehn Treffer zu Buche stehen. Zu beachten seien aber auch Haris Imsirovic, wie Tomanek ein Ex-Zweckler, oder der sehr erfahrene Nedim Djuliman (früher DJK Germania Gladbeck).

Der BV Rentfort hat Robin Slawinski verpflichtet

Der BV Rentfort empfängt um 15 Uhr Firtinaspor Herne auf dem Platz an der Hegestraße. Die Gäste haben in der Winterpause ihre Mannschaft mit zwölf neuen Spielern (!) runderneuert, um die Klasse zu halten. In Zukunft hat der Klub offenbar Größeres vor, Trainer Ayhan Kirlangic spricht ganz offen vom Ziel, die Westfalenliga zu erreichen.

Beim BVR gab es dagegen eigentlich keinen Grund, personell tätig zu werden. Ungeachtet dessen hat der Klub die Chance ergriffen und Robin Slawinski (BSV Roxel/Landesliga) an die Hegestraße zurückgeholt.

