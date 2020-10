Der SV Zweckel kann seine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in Folge am Wochenende nicht fortsetzen. Die Bezirksliga-Partie der Gladbecker beim SV Lippramsdorf in Haltern am See fällt aufgrund eines Corona-Falls in der Mannschaft des Gastgebers aus.

„Wir hätten unseren Schwung gerne mitgenommen, aber daran kann man nichts ändern“, sagt SVZ-Trainer Guido Naumann. Statt des Pflichtspiels steht nun am Sonntag Training auf dem Tagesplan des Gladbecker Bezirksligisten. Denn der Coach möchte im Rhythmus bleiben und seine Spieler schon frühzeitig auf die Partie gegen Genclikspor Recklinghausen vorbereiten.

SV Zweckel bekommt besonders für die Abwehrarbeit ein großes Lob

Bevor er allerdings die Augen nach vorne richtet, lobt er seine Mannschaft für den Saisonauftakt. „Wir haben gegen drei Teams aus der Spitzengruppe gespielt und nicht verloren. Unsere Form ist allgemein sehr gut“, so der Ex-Profi.

Vor allem die Tatsache, dass die Schwarz-Grünen dabei viermal ohne Gegentor geblieben sind, freut den Trainer. Doch gleichzeitig mahnt er auch vor zu viel Selbstzufriedenheit.

Aus seiner Sicht werden sie in den kommenden Wochen auf Gegner treffen, die extra motiviert sind, den Zweckelern die erste Niederlage zuzuführen. „Jetzt kommt das, was wichtig ist. Das sind die Spiele, wo jeder Spieler richtig drangehen muss“, erklärt der 52-Jährige.

