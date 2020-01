SV Zweckel meldet die Winterzugänge Nummer zwei und drei

Winterzugang Nummer zwei und drei meldet Fußball-Bezirksligist SV Zweckel. Die Schwarz-Grünen haben einen Abwehrmann mit Westfalenligaerfahrung verpflichtet und außerdem einen jungen, talentierten Torwart.

Robin Montberg hütete zuletzt den Kasten des Zweckeler Ligarivalen SV Horst-Emscher 08 II. Nachdem die Gelsenkirchener ihre Zweitvertretung zurückgezogen haben, hat sich der 21-jährige Schlussmann nun dem SVZ angeschlossen. Die Gladbecker waren seit dem vergangenen Monat auf der Suche nach einem Keeper, weil Timo Kulak überraschend zum VfB Hüls gewechselt war.

Patrick Herkt wechselt von Viktoria Resse zum SV Zweckel

Guido Naumann, Trainer des SV Zweckel, freut sich über die Winterzugänge Nummer zwei und drei. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In Patrick Herkt kommt zudem ein 24-jähriger Abwehrspieler von Viktoria Resse an die Dorstener Straße in den Gladbecker Norden. Bemerkenswert: Der Gelsenkirchener hat seinem Stammverein mehr als 15 Jahre die Treue gehalten. Herkt ist für den SVZ bereits spielberechtigt und soll am Samstag und Sonntag, 11./12. Januar, bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in Rentfort-Nord zum Einsatz kommen.

Bereits im vergangenen November hatte der SV Zweckel die Verpflichtung von Faysel Khmiri bekanntgegeben. Der Mittelfeldmann kickte zuletzt für den A-Ligisten VfL Resse. Er bringt aber aus seiner Zeit bei Rot-Weiß Ahlen Oberliga-Erfahrung mit.