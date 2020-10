Gladbeck. Corona war der Grund für die Absage des Zweckeler Fußball-Bezirksliga-Spiels. Davon profitierte die zweite Mannschaft in der Kreisliga A.

Glück im Unglück für den SV Zweckel II: Das Spiel der Bezirksliga-Mannschaft war ja abgesetzt worden, so konnte die personell arg gebeutelte Reserve Hilfe der Ersten in Anspruch nehmen, um in der Kreisliga A gegen den SC Schaffrath anzutreten.

„Wir sind super glücklich, dass die Jungs aushelfen konnten. Das haben wir aber nur gemacht, weil wir derzeit so viele verletzte Spieler haben“, erklärte Trainer Perry Pfeng. Gegen den SC Schaffrath gewannen die Zweckeler am Ende mit 3:1.

SV Zweckel II mit guter Ausbeute – Trainer ist zufrieden

Sebastian Waldner war für die 1:0-Führung in der 40. Minute verantwortlich. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste aus Gelsenkirchen aus. Doch Emre Sönmez (53.) und erneut Waldner (69.) sorgten schließlich für den 3:1-Sieg.

„Wir spielen immer noch um den Klassenerhalt und deshalb kann man fast schon sagen, dass das ein Sechs-Punkte-Spiel war“, erklärte Pfeng. Er sagte: „Wir haben jetzt neun Punkte, der Tabellenletzte Null. Das heißt aber noch lange nichts. Die Momentaufnahme ist schön, aber die Saison noch lang.“

Weitere aktuelle Artikel zum Gladbecker Amateurfußball:

Zweckel II gegen Schaffrath – so haben sie gespielt

Tore: 1:0 Waldner (40.), 1:1 (51.), 2:1 Sönmez (53.), 3:1 Waldner (69.)

SV Zweckel II: Kuschel, Schmidt, Lachmanski, Schwanke Hüsgen, Neubauer, Terzis (90. Schemiczek), Waldner, Peker (67. Karamis), Gerfen.

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier