Fußball Kreisliga A SV Zweckel II erwartet in den Derbys keine „Bruderhilfe“

Gladbeck. Der SV Zweckel II empfängt in einem vorgezogenen Kreisliga-A-Spiel Stadtrivale Adler Ellinghorst. Beide Mannschaften verfolgen noch Ziele.

Vorverlegt worden ist das Kreisliga-A-Derby zwischen dem abstiegsbedrohten SV Zweckel II und Adler Ellinghorst. Es geht bereits am Freitag, 12. Mai, über die Bühne. Anstoß im Käfig an der Dorstener Straße ist um 19 Uhr. Beide Mannschaften verfolgen noch Ziele.

Während die Gäste aus Ellinghorst die Saison ja als bestes Gladbecker Kreisliga-A-Team beenden wollen, geht es für die Zweitvertretung des SV Zweckel um den Erhalt der Liga. Am vergangenen Sonntag mussten die Schwarz-Grünen aus Gladbeck dabei jedoch einen Rückschlag verkraften, weil sie im Kellerduell mit dem FC Horst leer ausgegangen sind.

Kevin Klein, Torjäger von Adler Ellinghorst, erzielte in der Hinrunde beim 6:0-Erfolg über den SV Zweckel II drei Tore. Nun treffen die Teams sich im Käfig an der Dorstener Straße wieder. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Rückstand des SV Zweckel II beträgt sechs Punkte

Damit beträgt der Rückstand der Zweckeler Zweiten auf den FC Horst, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, sechs Zähler. Allerdings haben die Gladbecker noch das Nachholspiel gegen SG Preußen Gladbeck in der Hinterhand, das am Mittwoch, 17. Mai, ebenfalls zu Hause über die Bühne gehen wird. Schwarz-Gelb gilt jedoch nach 22 Punkten aus den letzten acht Spielen in der Kreisliga A1 als die Mannschaft der Stunde.

Eine Art „Bruderhilfe“ erwarten die Zweckeler in den Begegnungen mit Adler Ellinghorst und Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck nicht. „Wir wollen auch gar keine Punkte geschenkt bekommen“, sagte dazu schon am vergangenen Sonntag unmittelbar nach der Partie in Horst SVZ-Co-Trainer Steven Marckowiak.

In der Hinrunde kassierte der SVZ II gegen die Lokalrivalen jeweils mehr oder weniger deutlich. Im Ellinghorster Kröger Park hieß es nach den 90 Minuten 0:6 und auf dem Jahnplatz der Preußen gab es eine 0:3-Niederlage.

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck