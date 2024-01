SV Zweckel: Gerling spielt nun mit Ex-Profis zusammen

Gelsenkirchen/Gladbeck Beim SV Zweckel hat sich Klemens Gerling im Winter abgemeldet. Nun hat der Fußballer einen ambitionierten A-Kreisligisten gefunden.

Beim SV Zweckel hatte sich Klemens Gerling vor Weihnachten abgemeldet. Nach knapp einem halben Jahr und nach neun zumeist recht kurzen Einsätzen in der Bezirksligamannschaft der Schwarz-Grünen. Nun hat er einen neuen Verein gefunden, Klemens Gerling wird in der Rückrunde für die Sportfreunde Bulmke in der Kreisliga A2 auflaufen.

Die Bulmker führen die Tabelle an - und sie wollen mit aller Macht aufsteigen. Dafür hat der Klub jetzt seinen für Kreisliga-Verhältnisse schon überaus starken Kader noch einmal verstärkt. Die Namen zweier Rückkehrer lassen besonders aufhorchen: Cihan Yilmaz und Rene Lewejohann.

Die beiden ehemaligen Profis, die einst gemeinsam in Ahlen in der 2. Liga aktiv gewesen sind, stehen für den Fall der Fälle in Bulmke bereit. „Back-Up-Spieler“, nennt Ugur Kizilkaya, der Sportliche Leiter der Sportfreunde, den 40- und den 39-Jährigen. Die beiden hatten nach der vergangenen Saison und nach dem verpassten Sprung in die Bezirksliga ihre aktive Karriere eigentlich schon beendet.

Ex-Profi Rene Lewejohann kehrt als Back-Up-Spieler zu den Sportfreunden Bulmke zurück. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Sportfreunde Bulmke überwintern in der Kreisliga A2 auf Platz eins

Damit nicht genug, neben Rene Lewejohann und Cihan Yilmaz verpflichteten die Bulmker auch noch Thomas Heße (FC 96 Recklinghausen/Bezirksliga), Mahmut Akbaba (Preußen Sutum/Kreisliga A1) und Klemens Gerling, der vor seiner kurzen Zeit beim SV Zweckel für den A-Ligisten Essener SG am Ball war. Das Fußballspielen gelernt hat Gerling bei der SG Wattenscheid 09 und beim MSV Duisburg, später stand er auch mal im Aufgebot des damaligen Oberligisten TSV Marl-Hüls.

Die Sportfreunde Bulmke überwintern mit 34 Punkten (aus 13 Spielen) auf Platz eins der Kreisliga A2. Die DJK TuS Rotthausen (33 Punkte/14 Spiele) sitzt ihnen aber im Nacken.

