Bottrop/Gladbeck. Der SV Zweckel hat sich in seinem Testspiel in Grafenwald nicht mit Ruhm bekleckert. Es gab einen 3:2-Sieg, der Trainer musste improvisieren.

SV Zweckel fehlen beim Sieg in Grafenwald fünf Abwehrspieler

Der SV Zweckel tat sich beim Gastspiel gegen den VfL Grafenwald überraschend schwer. Die Gladbecker gewannen gegen den Drittletzten der Kreisliga A1 nur knapp mit 3:2. „Das hat mir heute gar nicht gefallen“, sagte SVZ-Trainer Guido Naumann.

Der Coach musste kurz vor Spielbeginn noch zwei Ausfälle verkraften, so dass er zur Improvisation gezwungen wurde. Unter anderem spielte der gelernte Außenspieler Yasin Karaca im Abwehrzentrum. „Uns fehlten mit den zwei Absagen insgesamt fünf Defensivspieler“, so Naumann.

Markarchuk, Schwers und Tschalumjan treffen für den SV Zweckel

Guido Naumann, Trainer des SV Zweckel, musste auch in Grafenwald improvisieren. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Dazu standen in der Zweckeler Anfangsformation in Ahmet Cicik und Faysel Khrimi zwei Winterzugänge. Doch die Neuen, aber auch ihre Mitspieler, schienen noch zu schlafen, als in der ersten Spielminute Samet Varli den Gastgeber in Führung brachte. Das Gegentor schien Wirkung zu zeigen. Die Schwarz-Grünen kamen gar nicht in die Partie und jubelten erst zehn Minuten vor der Pause erstmals: Routinier Mykola Markarchuk zeigte sein Können am ruhenden Ball und verwandelte einen direkten Freistoß zum Ausgleich.

In der Pause musste der Zweckeler Trainer infolge Brustverletzung von Karaca erneut umstellen. Doch dieses mal erwischte der Bezirksligist keinen Start wie in Hälfte eins. Obwohl die Naumann-Elf einen gebrauchten Tag hatte, setzte sie sich in der Schlussphase dank Toren von Jan Schwers und Alexander Tschalumjan durch. Der 2:3-Anschlusstreffer des VfL fünf Minuten vor dem Ende war nur noch Ergebniskosmetik.