SV Zweckel: Das erwartet die Fans bei der Saisoneröffnung

Gladbeck. Der SV Zweckel lädt zur Saisoneröffnung. Es gibt ein mehr als dreistündiges Programm. Worauf die Fans des Klubs besonders gespannt sein dürfen.

Der SV Zweckel lädt Fans und Freunde zur Saisoneröffnung. Am Samstag, 29. Juli, stellen sich die Jugend- und Seniorenfußballabteilung sowie die Darter des Klubs ab 15 Uhr auf der Anlage an der Dorstener Straße vor.

Um 18 Uhr wird der SVZ seine beiden Seniorenteams vorstellen. Das Aushängeschild des Klubs, die von Günter Appelt trainierte Erstvertretung, spielt ab Mitte August weiterhin in der Bezirksliga um Punkte, die Reserve von Coach Mike Theis nach dem Abstieg mal wieder in der Kreisliga B.

Die Fußballer des SV Zweckel absolvieren ein Spielchen

Gespannt sein dürfen die Anhänger der Schwarz-Grünen, ob Spieler und Trainer wieder ihr Saisonziel verraten oder ob sie dieses Mal darauf verzichten. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr fiel an der Dorstener Straße sogar das A-Wort. Doch statt ins Aufstiegsrennen einzugreifen, musste die erste Mannschaft bis zum Abpfiff des letzten Meisterschaftsspiels bei der DJK Wattenscheid um den Klassenerhalt zittern.

Günter Appelt ist der Trainer des Gladbecker Fußball-Bezirksligisten SV Zweckel. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Fußballer werden anlässlich der Saisoneröffnung zudem ein Teamgame über zweimal 20 Minuten absolvieren, mit Mannschaften, die aus Spielern der Ersten, Zweiten und der Alten Herren bestehen.

Die SVZ-Jugend läutet die Saison mit Spiel- und Spaßaktionen ein

Zunächst gehört der Rasenplatz an der Dorstener Straße aber dem Nachwuchs. Ab 15 Uhr werden die Jugendfußballer die Saison mit Spiel- und Spaßaktionen einläuten.

Auch die Dartsabteilung des SV Zweckel stellt sich vor. Sie hat zuletzt geliefert. Die Pfeilewerfer wollten in die höchste Spielklasse aufsteigen und sie sind in die höchste Spielklasse aufgestiegen. Und in dieser werden die Schwarz-Grünen auch in der neuen Runde vertreten sein.

