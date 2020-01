Gladbeck. Die Nachwuchsschwimmer des SV Gladbeck 13 räumten jetzt in Münster kräftig ab. 48 Medaillen gewannen die Mädchen und Jungen aus dem Aufbaukader.

SV Gladbeck 13: Nachwuchs räumt in Münster 48 Medaillen ab

Eine reiche Ausbeute von 48 Medaillen holten Aktive aus dem Aufbaukader des SV Gladbeck 13 bei der 15. Auflage des Münsteraner Mittelstreckenvergleichs. Im Stadtbad Münster stellten vor allem die Jüngsten des Schwimmvereins ihr Können unter Beweis.

Ethan Marche nimmt eine Goldmedaille mit nach Hause

Die Jahrgänge 2012 dürfen bei diesem Meeting in Münster nur die 100 m Freistil- und 100 m Rückenstrecken absolvieren. Die 13erin Myrtha Vogt wusste auf beiden Strecken zu überzeugen. Sie gewann über 100 m Freistil in einer Zeit von 1:41,85 Min. und über die 100m Rücken in 1:47,01 Minuten.

Jan Vollmer feierte über 100m Rücken einen Erfolg. Ethan Marche nahm eine Goldmedaille über 100m Freistil nach Hause und außerdem eine Bronzemedaille über 100m Rücken. Über zwei zweite Plätze freute sich Luna Schäfer.

Berit Strube gewinnt das Rennen über 400m Lagen

Von den älteren 13ern waren Berit Strube (Jg. 2009) und Nathanael Vogt (Jg. 2010) mit jeweils sechs Medaillen die erfolgreichsten Schwimmer im Lager des SV Gladbeck 13. Berit Strube siegte über die 400m Lagen in einer Zeit von 6:28,04 min. Über die 100m Freistilstrecke sowie die 100m Rückenstrecke und die 200m Schmetterlingsstrecke wurde sie jeweils Zweite. Über 100m Brust und 200m Lagen nahm Strube die Bronzemedaille entgegen.

Nathanael Vogt errang fünf Silbermedaillen (über 100m Freistil, 100m Lagen, 200m Brust, 100m Brust und 200m Lagen). Über die 200 Freistil wurde er Dritter.

Lilia Sophie Rauer freute sich riesig über ihren ersten Platz

Lilia Sophie Rauer (Jg. 2009) freute sich riesig über den ersten Platz, den sie über 200m Schmetterling belegte. Zudem nahm sie drei Silbermedaillen entgegen. Justus Vollmer wurde über 100m Schmetterling Erster, über die 200m und 400m Freistilstrecken landete er jeweils auf dem zweiten Rang. Und über die 100m Rücken holte er noch eine Bronzemedaille.

Mia Przystav (Jg.2009) freute sich riesig über eine Silbermedaille und drei dritte Plätze. Carlotta Hackmann (Jg. 2009) stand über 200m Brust als Zweitplatzierte auf dem Podium, über 400m Lagen erreichte sie den dritten Platz.

Mia Brauckmann und Isabelle Conradi holen jeweils eine Goldmedaille

Franziska Purat (Jg. 2010) konnte zwei Silbermedaillen über ihre Lieblingsstrecken, 100m und 200m Brust, mit nach Gladbeck nehmen. Mia Brauckmann und Isabelle Conradi (beide Jg. 2011) holten jeweils eine Goldmedaille (Mia war über 100m Lagen und Isabelle über 100m Brust erfolgreich) und belegten jeweils noch zwei zweite Plätze.

Pia Kleinhückelkoten stand über 100 und 200m Freistil, 100 und 200m Rücken jeweils auf dem dritten Platz.

Gute Leistungen zeigten bei der 15. Auflage des Münsteraner Mittelstreckenvergleichs des Weiteren noch die 13er Mina Schröder (Jg. 2011) und Sophia Berndt (Jg. 2011).