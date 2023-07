Stadtmeisterschaft Gladbeck: Spielpläne sind veröffentlicht

Der SV Zweckel - hier mit Tristan Oben-Stintenberg (links) - ist am Sonntag, 6. August, Gastgeber der Gladbecker Feldstadtmeisterschaften der Erstmannschaften. Die Spielpläne der Titelkämpfe sind nun veröffentlicht worden.

Gladbeck. Die Fachschaft Gladbecker Fußball veröffentlichte die Spielpläne für die Stadtmeisterschaften. Ein Bezirks- und B-Ligist eröffnen das Turnier.

Der SV Zweckel und Wacker Gladbeck bestreiten am Sonntag, 6. August, das Eröffnungsspiel der Feldstadtmeisterschaften der Erstmannschaften. Anstoß auf dem Platz an der Dorstener Straße ist um 10 Uhr. „Wir hoffen auf spannende und sportlich faire Feldstadtmeisterschaften“, sagt Andreas Knittel, Leiter der Fachschaft Gladbecker Fußball.

Am Mittwoch (5. Juli) hat die Fachschaft Gladbecker Fußball die Spielpläne für ihre Titelkämpfe am 5. und 6. August veröffentlicht. Weil bei den Erstmannschaften nur sechs Teams antreten - FSM verzichtet auf die Teilnahme, was die Fachschaft ausdrücklich bedauert - finden insgesamt nur sechs Gruppenspiele statt.

Andreas Knittel ist der Leiter der Fachschaft Gladbecker Fußball. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Eröffnungsspiel der Reservemannschaften wird um 9 Uhr angepfiffen

Nach der Auftaktpartie treffen der BV Rentfort und Schwarz-Blau (10.35 Uhr), Wacker und Preußen (11.10 Uhr), Adler Ellinghorst und der BVR (11.45 Uhr), Preußen und der SVZ (12.20 Uhr) sowie Schwarz-Blau und die Adler (12.55 Uhr) aufeinander. Anschließend werden die Halbfinals ausgetragen (ab 14 Uhr), das Endspiel soll schließlich um 16.15 Uhr angepfiffen werden.

Das Turnier der Zweitmannschaften steigt am Samstag, 5. August, ab 9 Uhr. Acht Mannschaften gehen auf dem Kunstrasenplatz an der Roßheidestraße ins Rennen, das Eröffnungsspiel tragen in Brauck Adler Ellinghorst II und Gastgeber Schwarz-Blau Gladbeck II aus.

Die Spiele im Überblick: Adler II - Schwarz-Blau II (9 Uhr), BVR II - SVZ II (9.30 Uhr), BVR IV - Preußen II (10 Uhr), Schwarz-Blau III - BVR III (10.30 Uhr), Adler II - BVR II (11 Uhr), Schwarz-Blau II - SVZ II (11.30 Uhr), BVR IV - Schwarz-Blau III (12 Uhr), Preußen II - BVR III (12.30 Uhr), SVZ II - Adler II (13 Uhr), BVR II - Schwarz-Blau II (13.30 Uhr), BVR III - BVR IV (14 Uhr), Schwarz-Blau III - Preußen II (14.30 Uhr). Die Vorschlussrunde beginnt um 15.15 Uhr und das Finale um 17 Uhr.

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck