Stadtmeisterschaft Gladbeck - Knittel: „Wacken ist überall“

Gladbeck. Die Gladbecker Stadtmeisterschaft für Erstmannschaften wird wegen des anhaltend schlechten Wetters nach Brauck verlegt. Was es zu beachten gilt.

Damit war nach den Regenfällen der vergangenen Tage eigentlich zu rechnen: Die Gladbecker Fußball-Stadtmeisterschaft der Erstmannschaften am Sonntag, 6. August, wird nicht, wie ursprünglich geplant, auf dem gerade erst frisch renovierten Rasenplatz an der Dorstener Straße in Zweckel ausgetragen. Stattdessen geht das Turnier nun an der Roßheidestraße in Brauck über die Bühne.

Das teilte die Fachschaft Gladbecker Fußball mit. „Wacken ist überall“, so Andreas Knittel. Der Fachschaftsleiter weiter: „Aufgrund der Wetterprognosen auch für die nächsten Tage haben wir in Abstimmung mit dem SV Zweckel und auch SB Gladbeck den Spielort für den Sonntag verlegt und werden ebenfalls an der Roßheidestraße, im Mottbruch Sportpark, auf dem Kunstrasen spielen.“

Schwarz-Blau Gladbeck richtet nun auch Turnier der Erstmannschaften aus

Ausrichter ist nun Schwaz-Blau, ansonsten ändert sich aber nichts, das Turnier beginnt um 10 Uhr, eröffnet wird es mit dem Vergleich zwischen dem SV Zweckel und Wacker Gladbeck.

Andreas Knittel weist darauf hin, dass der Mottbruch Sportpark sich noch im Bau befindet. Er betont: „Der Zugang zur Platzanlage befindet sich auf der Roßheidestraße gegenüber der Schongauerstraße vom Kreisverkehr hinter dem Lebensmittel Markt von Lidl. Bitte dringend beachten!“

