Mit drei Medaillen im Gepäck kehrte der Leichtathletik-Nachwuchs des TV Gladbeck von den NRW-Hallenmeisterschaften der U20 und U18 aus Dortmund zurück. Den einzigen Titel der Blau-Weißen sicherte sich in der Altersklasse U20 die weibliche 4x200m-Staffel. Das TVG-Quartett glänzte dabei mit einer Top-Zeit.

Shanice Meister, Anna Schlagenwerth, Johanna Koller und Louisa Meis zeigten in der Helmut-Körnig-Halle der Konkurrenz der LG Olympia Dortmund, des LC Paderborn & Co. die Hacken und gewannen in starken 1:41,91 Minuten. „Damit sind wir aktuell in Deutschland in den Top fünf“, jubelte Oliver Sell.

Oliver Sell, Trainer des TV Gladbeck, lobt die Staffel

Der Trainer des TV Gladbeck lobte die Vier: „Sie ist stark gelaufen, Shanice ist gleich gut ins Rollen gekommen und auch die Wechsel haben funktioniert.“ Kann man wohl so sagen, die Blau-Weißen waren am Ende fast zwei Sekunden schneller im Ziel als zum Saisonauftakt vor 14 Tagen in Frankfurt/Main (1:43,79 Min.).

Nun darf man gespannt sein, wie sich die U20-Staffel der Blau-Weißen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Neubrandenburg (15./16. Februar) schlagen wird. Sell hofft, dass beim Saisonhöhepunkt eine noch bessere Zeit herausspringt. „Wenn es bei der DM gute Duelle gibt, geht bestimmt noch etwas“, so der Trainer. Und weiter: „Wir sind auf jeden Fall gespannt.“

Schlagenwerth und Meister holen jeweils Bronze

Shanice Meister (TV Gladbeck) holte bei den NRW-Hallenmeisterschaften der Jugend in Dortmund Bronze. Foto: Wolfgang Birkenstock

Um sich auf die Titelkämpfe vorzubereiten, wird die TVG-Staffel - voraussichtlich erneut in der Besetzung Meister, Schlagenwerth, Koller und Meis - am nächsten Wochenende bei den NRW-Meisterschaften der Frauen und Männer antreten. Ausgetragen werden auch diese Titelkämpfe in Dortmund.

Außerdem holte der TV Gladbeck im Schatten des mächtigen Signal-Iduna-Parks noch zweimal Bronze. Zum einen erkämpfte sich Anna Schlagenwerth über 60m Hürden in 8,87 Sek. den dritten Rang, zum anderen sicherte sich Zugang Shanice Meister im Hochsprung Platz drei. Sie überquerte 1,67 Meter. „Das war richtig gut“, lobte Sell die Vorstellung von Meister, die an der nächsten Höhe (1,70 Meter) nur knapp gescheitert ist.

Zweite Staffel des TV Gladbeck belegt den sechsten Platz

Auch mit Anna Schlagenwerths Lauf über die 60m Hürden war der Trainer zufrieden: „Das war ein starker Auftritt von Anna.“ Über 200 Meter sei sie dagegen nicht richtig ins Rennen gekommen. „Die Zeit von 25,55 Sekunden ist solide.“

Endkampfplatzierungen erreichten in Dortmund noch Louisa Meis im Weitsprung (7. Platz mit 5,44m) und Johanna Koller über 60m Hürden (7. in 9,25 Sek.), sowie die zweite Staffel in der weiblichen U20 in der Besetzung Britta Bischoff, Caro Schöne, Isabelle Ferlings und Lara Seidler (6. in 1:49,86 Min.).