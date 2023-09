„Sport goes Party“

„Sport goes Party“ Sportlerwahl: Das sind die Kandidaten in fünf Kategorien

Gladbeck. Gladbeck sucht die Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Die Publikumsabstimmung ist online ab sofort möglich. Die Party steigt am 29. September.

Die Kandidaten für die Sportlerwahl stehen fest. Die Sieger werden im Rahmen der Veranstaltung „Sport goes Party“ am Freitag, 29. September, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle ausgezeichnet.

Die Karten für die Party kosten 7,50 Euro und sind an der Kasse der Mathias-Jakobs-Halle sowie beim Ticketanbieter Eventim online erhältlich. Einlass ist ab 17.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit den Ehrungen der Athletinnen und Athleten, ab 20 Uhr sorgt die aus Rentfort stammende Band „heimspiel“ für entsprechende Stimmung. Ab 22.30 Uhr legt DJ Paddy auf, um 1.30 Uhr ist Schluss. Essen gibt es von „Rock im Biss“, frische Cocktails mixt „Lovely Bartender“.

Wer seiner Kandidatin oder seinem Kandidaten seine Stimme geben will, kann das im Internet tun.

Die Kandidaten

Sportler des Jahres

Björn Maas (Para-Triathlon): Weltmeister, zweifacher Deutscher Meister

Tim Bremer (Kajak): Deutscher Vizemeister in der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross sowie Platz eins beim ECA Cup in Krakau/Polen

Tim Bremer wurde im Kajak Deutscher Vizemeister. Foto: Kanu-Freunde Wiking Gladbeck

Finn Nagel (Schwimmen): NRW-Jahrgangsmeister über 200 m Brust, Platz drei über 100 m Brust

Christian Bludau (Leichtathletik): Sieger bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Mönchengladbach in der Altersklasse M50 Stabhochsprung sowie Westfalenmeister im Stabhochsprung der Seniorenklasse M50

Sportlerin des Jahres

Süheda Nur Celik (Taekwondo): Platz drei bei den European Games 2023, damit die erste Deutsche, die bei den Europaspielen eine Taekwondo-Medaille gewinnt hat; Deutsche Meisterin 2023 in Nürnberg; 58 internationale Medaillen

Nina Steiger (Schwimmen): Zweimal Bronze über die Distanzen 100 m und 200 m Schmetterling bei den Europameisterschaften der Masters in Rom

Nina Steiger gewann zwei Bronzemedaillen bei der Masters-EM im Schwimmen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Neele Schuten (Bob): Anschubweltmeisterin Zweierbob und Gesamtweltcupsiegerin Zweierbob mit Laura Nolte

Pia Meßing (Leichtathletik): Deutsche Jugendvizehallenmeisterin im Fünfkampf; Silber bei der U20-EM in Jerusalem sowie Gold bei der Deutschen U20-Meisterschaft im Siebenkampf

Finja Rosendahl (Badminton): Platz drei bei den Deutschen U19-Meisterschaften im Doppel (außerhalb von gehörlosen in der normalen Konkurrenz); Platz zwei bei den Europameisterschaften der Gehörlosen im Jugendbereich (Einzel) und Platz drei bei den Erwachsenen (Einzel); Teilnahme bei der WM für Gehörlose in Brasilien

Mannschaft des Jahres

U18-Volleyballerinnen des TV Gladbeck: Platz drei bei der Deutschen Meisterschaft

Nominiert: Die weibliche U18 des TV Gladbeck wurde bei der DM in Saarbrücken Dritter. Foto: TV Gladbeck

Badminton-Mannschaft des Gladbecker FC: Aufstieg in die 2. Bundesliga, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte

Inklusionsmannschaft Adler Ellinghorst: Gründung der ersten Inklusionsmannschaft im Fußball in Gladbeck

Walking Football BV Rentfort: Gründung einer Walking-Football-Gruppe, die auf Menschen über 50 Jahre abzielt und diejenigen, die aufgrund mangelnder Mobilität oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, das traditionelle Spiel zu spielen

Schiedsrichter:in des Jahres

Simon Wenderdel (Leichtathletik): Schiedsrichter bei der U23-DM in Göttingen und der U20/U18-DJM in Rostock, als einer der jüngsten Kampfrichter (21 Jahre) im letzten Jahr bereits bei der EM in München im Einsatz

Welat Filizay (Fußball): Aufstieg in die Landesliga

Marlon Neumann (Fußball): Aufstieg in die Landesliga

Kathrin Heimann (Fußball): DFB-Schiedsrichterin seit 2004, 91 Spiele in der Frauen-Bundesliga, 52 Spiele in der 2. Frauen-Bundesliga

Schiedsrichterin Kathrin Heimann (M) ist eine der Nominierten für die neue Kategorie der Unparteiischen des Jahres. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Ehrenamt des Jahres

Thomas Spickenbaum: Seit vielen Jahren Mitglied beim SV Gladbeck 1913. Ansprechpartner für jegliche Belange des Gladbecker Freibads, engagiert sich im hohen Maße im Verein

Thomas Spickenbaum ist eine der tragenden Säulen des SV Gladbeck 1913. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Frank Förster: Koordiniert seit vielen Jahren die Abnahme der Sportabzeichen im Gladbecker Stadion

Michael Schneider: Engagiert sich seit 1996 ehrenamtlich im Verein Schwarz Gelb Preußen, z.B. als 2. Vorsitzender (2002-2016); aktuell ist er Kassierer und Jugendobmann; ebenso war er von 2006 bis 2023 Staffelleiter beim Kreis und ist seit 2013 im Kreisvorstand sowie Vorsitzender des Kreisjugendausschusses

Oliver Martin und Sören Schürer: Gründer des Vereins „Sport kann mehr e.V.“; der Verein versteht sich als Dienstleister für Vereine, Kindertagesstätten und andere Institutionen und ist spezialisiert auf den Kinderbereich bis zur weiterführenden Schule

Christa Ömke: Nach ihrer aktiven Zeit brachte sie sich als Übungsleiterin und verschiedenen Ehrenämtern in die Schwimmabteilung des VfL Gladbeck ein. 1978 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern des Vereins SfbB Gladbeck; Seit mehr als zehn Jahren gestaltet sie als stellvertretende Vorsitzende die Geschicke des Vereins wesentlich mit und wurde in den Projektbeirat „Bewegt älter werden in Gladbeck“ berufen

