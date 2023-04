Mädchenfußball (hier ein Archivbild von einem Camp im Juli 2022 in Hattingen mit Ex-Bundesligaspielerin Monique Michaelis) will auch der Gladbecker Verein Adler Ellinghorst demnächst verstärkt anbieten.

Fussball So will sich Adler Ellinghorst im Mädchenfußball engagieren

Gladbeck. Adler Ellinghorst will nicht nur ein Frauenteam aufbauen. Auch für den Mädchenfußball hat der Gladbecker Verein Pläne.

Parallel zum Aufbau einer Frauenfußballmannschaft möchte sich Adler Ellinghorst auch im Mädchenfußball engagieren. Aus diesem Grund nimmt der Klub aus dem Gladbecker Westen am Disney-Playmakers-Projekt der Uefa teil. „Dabei“, erklärt Adler-Trainerin Sandrien Mnich, „geht es zunächst einmal darum, Mädchen in Bewegung zu bringen.“

Das Projekt des europäischen Fußballverbandes richtet sich an Fünf- bis Achtjährige, die noch keinen Bezug zum Fußball oder gar zum Sport hatten. Diese sollen mit den Geschichten bekannter Disneystars zum Fußball geführt werden. Ziel der Uefa ist es, die Zahl der Fußball spielenden Mädchen und Frauen bis zum Jahr 2024 auf 2,5 Millionen zu verdoppeln. Gestartet wurde das Projekt 2020 zunächst in Schottland, Norwegen, Belgien, Polen, Österreich, Rumänien und Serbien.

Adler Ellinghorst: Zehnwöchiges Programm ab Anfang Mai

In Deutschland betreut Ex-Nationalspielerin Nadine Keßler (Fifa-Weltfußballerin des Jahres 2014) das Projekt. Die Leiterin der Uefa-Abteilung für Frauenfußball erklärt mit Blick auf das Disney-Universum: „Wenn man den Fußball durch die Kraft des Erzählens und Spielens lehren will, muss man das mit den besten Geschichten und Charakteren der Welt tun.“

Laut mädchenfußball.com verfolgt „Playmakers“ diese vier Ziele: „Gesundheit und Selbstbewusstsein aufzubauen, Freude an der Bewegung zu erwecken und neue Freundschaften zu schließen, Lebenskompetenzen und Aktivitäten zu fördern und natürlich den Fußball lieben zu lernen!“

In Ellinghorst geht es Anfang Mai los, das Programm dauert zehn Wochen. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich über die einschlägigen Sozialen Medien, also via Instagram, Facebook & Co. bei den Adlern melden.

