So überrumpelt der TV Gladbeck den Tabellenzweiten Borken

Gladbeck Der TV Gladbeck hat in der Volleyball-Regionalliga für eine Überraschung gesorgt. Trainer Zaleski lobte das Team und zwei Spielerinnen besonders.

Der TV Gladbeck hat im Kampf um den Erhalt der Volleyball-Regionalliga ein ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die ersatzgeschwächten und zuletzt zweimal punktlos gebliebenen Blau-Weißen entzauberten nämlich in der Artur-Schirrmacher-Halle den Tabellenzweiten RSV Borken II mit 3:0 (25:19, 25:14, 25:23). TVG-Trainer Waldemar Zaleski jubelte nach dem Coup über die Reserve des Zweitligisten: „Das war eine exzellente, das war eine starke Leistung. Besser hätten wir nicht spielen können.“

Dank der drei Zähler verließ der ehemalige Zweitligist aus Gladbeck wieder die Abstiegsplätze. Mit 20 Zählern belegt das Team nun den sechsten Rang. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, auf dem der VTV Freier Grund liegt.

Waldemar Zaleski war von der Vorstellung seines Teams angetan und überrascht: „Ich war vor dem Spiel optimistisch, aber mit einem 3:0 habe ich nicht gerechnet.“ Es sei alles nach Plan verlaufen. Der TVG-Coach lobte: „Diese Truppe ist zu einer Mannschaft zusammengewachsen. Heute hat man eine Einheit gesehen.“

Gladbecks Emilia Pissarski beendet nach nur 65 Minuten das Spiel

Nur im dritten Satz konnte der Tabellenzweite aus Borken in der Artur-Schirrmacher-Halle mithalten. Im ersten und insbesondere im zweiten Durchgang hatte dagegen der TV Gladbeck das Geschehen auf dem Feld bestimmt. „Im zweiten Satz waren wir so dominant“, sagte Zaleski, „dass Borken irgendwann ganz die Linie verloren hat. Das Ergebnis von 25:14 sagt ja alles.“

Der Block stand: Ellen Plonowski und Emma Neukirchen wehren in dieser Szene einen Angriff des RSV Borken II ab. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Gegen Ende des ausgeglichen verlaufenen dritten Satzes gewann Blau-Weiß die Oberhand. Es hieß 24:20, die Partie schien bereits entschieden. Doch dann kam Borkens aus Ungarn stammende ehemalige Zweitligaspielerin Zsofia Meszaros an die Angabe. „Sie hat“, so Zaleski, „sehr aggressiv aufgeschlagen.“

Der Vorsprung des TVG schmolz - 21:24, 22:24, 23:24. Im Anschluss hielten die Gastgeberinnen den Ball aber im Spiel, Ellen Plonowski legte auf und Emilia Pissarski schloss diesen Angriff erfolgreich ab. 25:23 im dritten Satz, 3:0 - die Überraschung war nach nur 65 Minuten perfekt!

Emma Neukirchen vom TV Gladbeck wird als wertvollste Spielerin ausgezeichnet

Als wertvollste Spielerin der Partie wurde TVG-Mittelblockerin Emma Neukirchen ausgezeichnet. Verdientermaßen, wie Zaleski fand. „Emma“, sagte der TVG-Trainer, „hat mehr als einmal Publikum und den Gegner beeindruckt.“ Lobende Worte fand er zudem für Lara Bittner, die derzeit ja ersatzweise auf der Mitte zum Einsatz kommt. „Lara funktioniert jetzt schon auf der Mitte, außerdem wirkt sich ihre Power und Präsenz positiv auf unser Spiel und die anderen Mädels aus.“

Jetzt können die Spielerinnen des TV Gladbeck und ihr Trainer erst einmal kurz durchschnaufen. Am nächsten Wochenende steht nämlich keine Partie in der Regionalliga an. Weiter geht es dann am Samstag, 10. Februar, mit einem weiteren Heimspiel gegen den VV Humann Essen. Die Essenerinnen liegen derzeit auf dem vierten Tabellenplatz, sie haben aber nur einen Punkt mehr auf dem Konto als der TVG.

