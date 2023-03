Volleyball So erreicht auch die U20 des TV Gladbeck die Volleyball-DM

Gevelsberg. Die U20-Volleyballerinnen des TV Gladbeck sind bei der „Westdeutschen“ Zweiter geworden. Nun geht’s zur DM. Was Trainer Ioan Vasi erwartet.

Nach der weiblichen U18 hat sich nun auch die weibliche U20 des TV Gladbeck für die Deutschen Jugend-Meisterschaften qualifiziert. Die Volleyball-Auswahl von Trainer Ioan „Nico“ Vasi sicherte sich jetzt das DM-Ticket bei den westdeutschen Titelkämpfen in Gevelsberg.

Der blau-weiße Nachwuchs zog bei der Landesmeisterschaft eher unerwartet in Finale ein und musste sich in ihm seinem Dauerrivalen RSV Borken-Hoxfeld mit 1:2 (26:24, 5:25, 12:15) geschlagen geben. „Das Erreichen des Endspiels und der DM“, bilanzierte Ioan Vasi, „sind schon ein Erfolg. Denn damit gehören wir zu den besten 16 Mannschaften in Deutschland.“

TV Gladbeck bezwingt den SV Blau-Weiß Aasee mit 2:1

Etliche leistungsstarke Teams nahmen an den „Westdeutschen“ teil. Das bekam der TVG bereits im zweiten Spiel der Gruppenphase zu spüren. Der SV Blau-Weiß Aasee verlangte der Gladbecker Auswahl nämlich alles ab. Am Ende behielt diese aber doch gegen die Münsteranerinnen mit 2:1 (21:25, 25:22, 15:8) die Oberhand. Davor hatte es ein glattes 2:0 (25:12, 25:21) gegen Gastgeber SG Schwelm/Vogelsang gegeben.

In der Zwischenrunde bezwang der Nachwuchs des Turnvereins den SC Union Lüdinghausen deutlich mit 2:0 (25:19, 25:4). Damit standen Vasis Talente im Halbfinale. Gegner war der Erstliga-Nachwuchs des PTSV Aachen. „Auch das“, lobte der TVG-Coach den Kontrahenten, „war ein sehr starker Gegner.“ Entsprechend knapp ging es zu, die Blau-Weißen gewannen den ersten Satz mit 28:26 und den zweiten mit 25:23.

Emma Neukirchen vom TV Gladbeck durfte einmal mehr jubeln. Mit der U20 der Blau-Weißen belegte sie bei der „Westdeutschen“ Platz zwei. Damit qualifizierte sich das Team wie zuvor schon die U18 für die DM. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Damit kam es im Endspiel einmal mehr zum Vergleich mit dem RSV Borken-Hoxfeld. Dass dieses Spiel verloren ging, lag vor allem an der Annahme. „Die“, so Ioan Vasi, „hat ab dem zweiten Satz nicht mehr funktioniert.“ Der Trainer versuchte mit personellen Wechseln entgegenzusteuern, blieb damit aber, anders als noch in der Begegnung mit Aasee, letztlich erfolglos.

Deutsche Meisterschaft wird Mitte Mai in Biberach ausgetragen

Vasi war ungeachtet dessen nicht unzufrieden: „Die Mädchen haben ein gutes Turnier gespielt und auch die Chance gehabt, es zu gewinnen.“ Bei der Deutschen Meisterschaft - ausgetragen wird sie übrigens am 14. und 15. Mai im baden-württembergischen Biberach - werde es nun aber sehr sehr schwer für sein Team. „Wir werden es dort mit vielen Nachwuchsmannschaften der Bundesligisten zu tun bekommen“, vermutet Vasi.

Andererseits hat die U20 des TVG in Gevelsberg gegen die Aachener Auswahl gezeigt, dass sie keine Angst vor großen Namen zu haben braucht . . .

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck