SG Preußen Gladbeck: Ü40 scheidet mit null Punkten aus

Nur eine Gladbecker Mannschaft nahm an den Ü40-Hallenkreismeisterschaften in Gelsenkirchen teil. Und die verabschiedete sich bereits nach der Gruppenphase - SG Preußen Gladbeck schied mit null Punkten aus.

Es lief bereits die vorletzte Minute im Finale der Hallenkreismeisterschaft der Ü40-Fußballer, als Wolfgang Reichel vom SV Horst 08 noch einmal seine letzten Kraftreserven mobilisierte und über die Bande sprang. Vier Spiele hatte der 61-Jährige vor dem Endspiel gegen den VfL Resse 08 bereits absolviert. Jetzt lief er ein letztes Mal gemächlichen Schrittes aufs Feld und platzierte sich einige Meter vor dem Resser Tor. Als der Ball genau dort landete, ließ sich Wolfgang Reichel nicht zweimal bitten und nahm Maß - die Kugel schlug zum umjubelten 1:0 im Eck ein.

Der Oldie der Oldies entscheidet das Finale zugunsten von Horst 08

Wolfgang Reichel, Spieler des SV Horst 08, erzielte im Endspiel den Siegtreffer. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Es war der entscheidende Treffer zum Titel der Horster - und das ausgerechnet vom Oldie der Oldies. In Sachen Alter macht Wolfgang Reichel in der Ü40-Truppe der Null-Achter nämlich niemand etwas vor. Dass die fußballerischen Abläufe am Ball nicht mehr ganz so flüssig aussehen wie beispielsweise noch zu aktiven Zeiten beim FC Schalke 04, mit dem Reichel 1976 Deutscher A-Jugend-Meister wurde und den er später in Richtung des damaligen Zweitligisten KSV Baunatal verließ, sieht ihm da natürlich jeder nach.

Zumal Auge und Fuß ja immer noch scharf gestellt sind, wie beim perfekten Schlenzer zum 1:0 zu bestaunen. Von Eigenlob wollte Reichel, gleichzeitig auch Trainer des Teams, nach Abpfiff aber nichts wissen: „Wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Wer das Tor schießt ist egal. Wir haben uns als Team im Laufe des Turniers immer mehr gesteigert und uns den Sieg so verdient.“

Bei Wolfgang Reichel wurde ein Tumor an der Speiseröhre diagnostiziert

Dass er sein Team tatsächlich mal zum Hallentitel schießen würde, hätte er vor einiger Zeit nicht für möglich gehalten. 16 Jahre ist es nun her, dass bei Reichel ein Tumor an der Speiseröhre diagnostiziert wurde. Vier Monate lang lag er im Krankenhaus, nahm in dieser Zeit 18 Kilogramm ab. Doch Reichel kämpfte und kam wieder auf die Beine. Später erfuhr er, dass 87 Prozent der Erkrankten diesen Weg zurück ins Leben nicht schaffen.

Eine Zeit, die ihn geprägt hat und an die er sich auch im Moment des Erfolgs bei den Hallenmasters erinnert: „Ich sehe den Fußball inzwischen aus einem anderen Blickwinkel. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch da bin. Dass ich jetzt auch wieder meiner Leidenschaft, dem Fußball, nachgehen kann, macht mich einfach dankbar“, betont er.

Das Turnier verläuft für Horst 08 perfekt

In sportlicher Hinsicht sollte Reichels goldenes Tor im Finale der Höhepunkt eines perfekten Turniers aus Sicht der Horster sein. Nach zwei Siegen über Westfalia Buer (3:0) und Preußen Gladbeck (5:0) sowie einem 1:1 gegen den späteren Endspielgegner aus Resse qualifizierten sie sich als Erster der Gruppe A für das Halbfinale, in dem die Null-Achter der DJK Blau-Weiß keine Chance ließen (5:1).

Die Resser, die dank eines 4:2-Erfolgs über Preußen Gladbeck und eines Last-Minute-Ausgleichs von Torwart Uwe Wojciechwoski zum 3:3 gegen Westfalia Buer weitergekommen waren, setzten sich im zweiten Halbfinale gegen den FC Horst 59, Sieger der Gruppe B, mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch. Dass sie dann jedoch im Finale an Wolfgang Reichel und Co. scheiterten, störte Trainer Angelo Wopp wenig: „Wir sind sehr glücklich, überhaupt ins Finale gekommen zu sein. Damit hätten wir niegerechnet. Die Jungs habe super gespielt.“