SG Preußen Gladbeck - Thiele: „Bei uns ist der Wurm drin“

Auch das zweite Spiel ging verloren: Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck musste sich nach dem 2:4 gegen den VfL Grafenwald unter der Woche auch dem BV Horst-Süd geschlagen geben. 1:4 (0:2) hieß es nach den 90 Minuten aus Sicht der Schwarz-Gelben.

„Bei uns ist richtig der Wurm drin“, kommentierte Daniel Thiele und führte die Partie in Horst-Süd als Beispiel an. Morgens sagten ihm zwei Spieler ab, in der Partie verletzten sich in Rouven Hauska und Marcel Rothkamm zwei Akteure, ehe Samir Demir mit der Ampelkarte raus musste. Dazu passte auch, dass Khalid El-Aidi beim Stand von 0:1 einen Ball an den gegnerischen Pfosten schoss.

Das 0:2 kassiert Preußen Gladbeck mit dem Halbzeitpfiff

Thiele: „Anfangs hat die Mannschaft gezeigt, dass sie nach Grafenwald eine Reaktion zeigen wollte. Mit zunehmender Spieldauer aber wurden wir immer verkrampfter.“ Nach dem 0:1 sei es ganz schwierig geworden, dass das 0:2 mit dem Halbzeitpfiff fiel, sei geradezu typisch gewesen. „Das war mal wieder ein gebrauchter Sonntag“, so Thiele.

Preußen Gladbeck: van Unen - K. Vorobev, Saado, Schulz, Goronczy, Rühr, Klein, Duddeck (46. R. El-Aidi), K. El-Aidi, Demir, Hauska (38. Rothkamm).

Tore: 1:0 (23.), 2:0 (45.), 2:1 Saado (53., Elfmeter), 3:1 (82.), 4:1 (85.).