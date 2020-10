Die zweite Mannschaft der SG Preußen Gladbeck konnte am Sonntag zum zweiten Mal in Serie gewinnen. Gegen SW Buer Bülse gewannen die Gladbecker mit 3:1 (1:1 zur Halbzeit). Trainer Didi Schachtschneider, der das Team gemeinsam mit Daniel Olczyk coacht, war nach der Begegnung zufrieden: „Es war ein gutes Spiel von uns. Die Mannschaft spielt sich so langsam, aber sicher ein und die Jungs fügen sich gut in das Team ein.“

SG Preußen Gladbeck jubelt dank Joker Enes Yiyit

Dem 0:1 in der achten Minute folgte zwanzig Minuten später der Ausgleich zum 1:1 von Ibrahim Ali Khan (28.). Dabei blieb es lange. Auch wenn die SGP die spielbestimmende Mannschaft war, konnten die Gladbecker den Willen lange Zeit nicht in etwas Zählbares ummünzen.

Erst der eingewechselte Enes Yiyit sorgte in der 81. Minute für die verdiente Führung. Für das 3:1 war ebenfalls Yiyit verantwortlich. Sein zweites Tor fiel in der 89. Spielminute. Schachtschneider: „Ich bin froh, dass wir die drei Punkte geholt haben, aber wir wissen, woran wir arbeiten müssen.“

SG Preußen Gladbeck II - SW Buer-Bülse 3:1 (1:1). Tore: 0:1 (8.), 1:1 Ali Khan (28.), 2:1 Yiyit (81.), 3:1 Yiyit (89.).SG Preußen II: Cichowlas, Lammerding (46. Simmou), Opiolka, H. Ali-Khan (82. K. Lüttig), Breitzke, De Vittorio, I. Ali Khan, E. Yiyit, Vogel (63. N. Lüttig), Özdemir, El-Aidi

