Schwimmen: VfL Gladbecks Nachwuchs überzeugt in Neuss

Mit vielen Bestzeiten und Platzierungen unter den Top-3 kamen die jüngsten Schwimmer des VfL Gladbeck vom Einladungswettkampf in Neuss am Wochenende in die Heimatstadt Gladbeck zurück.

In herausragender Form präsentierte sich Nachwuchshoffnung Finn Nagel (Jahrgang 2010) in seiner Hauptschwimmlage Brust. Ob über 50, 100 oder auch 200 Meter Brust war er in seinem Jahrgang nicht zu schlagen. Hervorzuheben ist insbesondere die Zeit über 100 Meter. 01:44,4 Minuten bedeuteten eine Verbesserung seiner alten Bestzeit um über elf Sekunden. Über 200 Meter reichte es sogar zu einer Verbesserung um zwölf Sekunden. „Finn ist ein echtes Talent von dem wir, wenn er so fleißig weiter trainiert, noch viel Hören werden“, urteilte Trainerin Sandra Steiger.

VfL Gladbeck: Drei weitere erste Plätze

Auch seine Teamkolleginnen gaben dem Trainerstab viel Grund zur Freude. Fast ausschließlich mit neuen persönlichen Bestzeiten absolvierten sie ihren ersten Wettkampf unter Coronabedingungen. „So darf es gerne weitergehen“, so Trainer Marco Schremmer. Neben Finn Nagel kletterten auch Ina Braun, Giuliana Lenz (beide Jahrgang 2010) und Darleen Sakowski (Jahrgang 2011) auf Rang eins des Siegerpodests. Die Jüngste im Team, Greta Laschke (Jahrgang 2012) wusste ihre Trainer mit dem Bronzerang zu überzeugen.

Mit weiteren Platzierungen auf den vorderen drei Plätzen ihrer Jahrgänge warteten Luisa Janßen, Fiona Laschke, Amir Jaonadi, Assim Guizani und Noah Rother auf. Die Freude über ihre mit neuer persönlicher Bestzeit erzielte Platzierung war auch bei Anastasia Ghermann (Jahrgang. 2011) groß.

Mehr Nachrichten aus dem Gladbecker Sport gibt es hier.