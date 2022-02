„Schwarzer Sonntag“: Gladbecker U17-Ortsderby eskaliert

Gladbeck. Das U17-Derby zwischen dem SV Zweckel und BV Rentfort lief aus dem Ruder. Laut BVR gab es „körperliche und verbale Angriffe heftigster Art“.

Nach der Partie der U17 des SV Zweckel gegen den BV Rentfort ist es im Käfig offenbar zu einer Jagdszene gekommen. Dabei sollen vier Akteure des SVZ einen BVR-Spieler verfolgt, gestellt und dann geschlagen haben. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht und bei der Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung gestellt.

Dirk Kemper, der neue Jugendleiter des BV Rentfort, betont im Gespräch mit der WAZ, selbst nicht mehr vor Ort gewesen zu sein, als es zu den Auseinandersetzungen gekommen ist. Aber schon in der ersten Halbzeit des Derbys habe es auf dem Platz „Tätlichkeiten und Beleidigungen von außen“ gegeben. „Wir“, sagt der BVR-Jugendleiter, „haben den Schiedsrichter davor gewarnt, dass das eskalieren könnte.“

Rentforts Jugendleiter fordert Zweckel auf, Konsequenzen zu ziehen

Nach allem, was ihm berichtet wurde, so Kemper weiter, sei am Sonntag „eine Grenze überschritten worden“. Er betont zudem, dass sich die Rentforter Verantwortlichen noch zusammensetzen werden, um ein Statement zu veröffentlichen. „Und“, sagt der BVR-Jugendleiter, „ich möchte die Zweckeler auffordern, das intern aufzuklären und Konsequenzen zu ziehen.“

Dirk Kemper (li.) ist der Jugendleiter des BV Rentfort, hier mit seinem Vorgänger Dennis Dörnemann (Mitte) und Peter Bergmann. Foto: BV Rentfort

Der Jugendleiter des SVZ, Markus Ptok, der darüber hinaus auch Trainer der U17 des SVZ ist, erklärte: „Wir müssen rausfinden, wer das gewesen sein könnte. Natürlich wird es dann Konsequenzen geben.“

Ptok sagt, dass er von den Auseinandersetzungen nach Spielschluss nichts mitbekommen habe. „Ich war“, so der Zweckeler Jugendleiter, „mit dem Schiedsrichter im Büro und habe den Spielbericht ausgefüllt.“ Ihm sei von „Tumulten“ berichtet worden und dass sich „Spieler gegenseitig Sprüche reingehauen haben“.

BV Rentfort spricht von einem „schwarzen Sonntag für den Jugendfußball“

Auf der Homepage des BV Rentfort wird der 27. Februar übrigens als „schwarzer Sonntag für den Jugendfußball in Gladbeck“ bezeichnet. Weiter heißt es auf bv-rentfort.de: Nach dem Spiel ereigneten sich dann jedoch Szenen, welche nicht in den Sport gehören: körperliche und verbale Angriffe heftigster Art gegen Rentforter Spieler, die man an dieser Stelle nicht ausführlicher beschreiben sollte.“

Und weiter: „Hier besteht akuter Handlungsbedarf bei allen Verantwortlichen. Solche Situationen haben weder bei einem Fußballspiel, noch woanders etwas zu suchen. Da bereits die Kreisaufsicht den Gastgeber beobachtet hat, folgen nun hoffentlich Konsequenzen.“

