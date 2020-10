Ein ungleiches Duell steigt an der Roßheidestraße in Brauck. Schwarz-Blau Gladbeck empfängt die Sportfreunde Haverkamp II. Von David gegen Goliath zu sprechen ist sicherlich vermessen, wenn beide Mannschaften in einer Liga spielen.

Tatsache aber ist, dass der Gast aus Gelsenkirchen aus den ersten sechs Spielen nicht einen einzigen Punkt holen konnte und ein Torverhältnis von 4:35 aufweist. Auf der anderen Seite steht die Elf von Mike Theis, SuS Schwarz-Blau Gladbeck: Coronabedingt konnten die Schwarz-Blauen in dieser Saison erst drei Spiele absolvieren. Diese gewannen die Gladbecker aber alle klar, schossen dabei zehn Tore, kassierten erst einen einzigen Treffer.

Schwarz-Blau Gladbeck hat vor drei Wochen letztmals gekickt

Mike Theis ist der Trainer des Fußball-B-Ligisten SuS Schwarz-Blau Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Wir hoffen, dass wir am Sonntag endlich mal wieder spielen können“, erklärt Mike Theis. Das letzte Spiel des Klubs aus dem Gladbecker Süden fand nämlich vor mittlerweile drei Wochen statt. Dort gewannen die Schwarz-Blauen beim BV Rentfort III verdient mit 2:0.

„Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft auf das Feld schicken“, erklärt Theis vor dem Spiel gegen Haverkamp. Zu einer möglichen Saisonunterbrechung hat der Trainer eine klare Meinung: „Es soll jeder seine Meinung haben, aber ich würde die Saison vorerst nicht unterbrechen.“

Anstoß: Sonntag, 25. Oktober, 15.15 Uhr, Roßheidestraße.

