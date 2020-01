Schwarz-Blau Gladbeck trifft wichtige Personalentscheidung

SuS Schwarz-Blau Gladbeck hat bereits mit den Planungen für die Saison 2020/2021 begonnen. Die ersten wichtigen Personalentscheidungen sind an der Roßheidestraße bereits getroffen worden. Das verriet jetzt Andreas Pappert, der Vorsitzende des Fußball-B-Ligisten aus Brauck.

Mike Theis, seit Beginn der laufenden Meisterschaftsrunde Trainer von Schwarz-Blau, und Co-Trainer/Betreuer Erich Meise werden über den 30. Juni 2020 hinaus für die erste Mannschaft verantwortlich zeichnen. „Wir sind mit Mikes und Erichs Arbeit zufrieden“, so Pappert, „deshalb haben wir mit ihnen vorzeitig verlängert.“

Schwarz-Blau Gladbeck: Pappert und Theis besiegeln Deal per Handschlag

Mike Theis ist seit Anfang der Saison 2019/2020 Trainer des B-Ligisten Schwarz-Blau Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das entscheidende Gespräch mit den beiden habe keine fünf Minuten gedauert. Meise bestätigt: „Das ging ruckzuck.“ Pappert: „In guter alter Braucker Tradition haben wir unsere weitere Zusammenarbeit mit einem Handschlag besiegelt.“

„Wir können, auch wenn wir in der Hinrunde ein paar Punkte liegen gelassen haben, mit der Situation zufrieden sein“, sagte der Vorsitzende der Roßheide-Kicker mit Blick auf die aktuelle Tabelle der Kreisliga B1. Zur Erinnerung: SuS Schwarz-Blau, vor der Saison neu formiert, überwintert zwar mit elf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Schwarz-Weiß Buer-Bülse. Aber zum Zweit- und Drittplatzierten BV Rentfort III und SV Zweckel II sind es bloß vier Zähler. Da könnte also sogar noch etwas gehen für Theis’ Mannschaft, oder?

Mike Theis hat viele Jahre lang für den SV Zweckel gearbeitet

Andreas Pappert betonte indes im Gespräch mit der WAZ: „Ich will jetzt trotzdem nicht den Aufstieg als Ziel ausrufen.“ Der Klub verfolge einen Drei-Jahres-Plan, der Sprung zurück in die A-Liga sei in dieser Spielzeit kein Thema gewesen. Das hatte Theis vor Beginn der Punkterunde ebenfalls immer wieder betont.

Mike Theis war vor der Saison 2019/2020 zu SuS Schwarz-Blau gewechselt. Davor hatte der Trainer für den SV Zweckel gearbeitet, als Trainer im Nachwuchsbereich, der zweiten und schließlich auch der ersten Mannschaft. Die hatte er zu Westfalenligazeiten als Nachfolger von Günter Appelt übernommen. Den Absturz der Schwarz-Grünen konnte Theis indes nicht verhindern. Im November 2018 hatte er daher an der Dorstener Straße seinen Rücktritt erklärt.

Auch Erich Meise kam im vergangenen Sommer aus Zweckel nach Brauck. Er war beim SVZ unter anderem als Jugendleiter und Geschäftsführer engagiert.