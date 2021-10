Mert Sen (Mitte) schoss den einzigen Treffer für Schwarz-Blau Gladbeck in der Fußball Kreisliga B gegen die DJK Arminia Hassel.

Fußball Kreisliga B Schwarz Blau Gladbeck ist wieder zurück in der richtigen Spur

Gelsenkirchen. Schwarz-Blau Gladbeck musste gegen die DJK Arminia Hassel kämpfen, am Ende reichte es aber für drei Punkte. Der Fehlstart ist somit vergessen.

Der Fehlstart, wenn es denn überhaupt einer war, ist Vergangenheit. Von den letzten vier Spielen konnte Schwarz-Blau Gladbeck drei Spiele gewinnen und ist nun laut Trainer Mike Theis wieder in der Spur.

Kurz vor Saisonbeginn ist ihm beinahe eine ganze Mannschaft weggebrochen und er musste viel improvisieren. Sein Team scheint sich nun aber zu finden. Bei Arminia Hassel gewannen die Gladbecker mit 1:0. „Und das reicht bekanntlich für drei Punkte“, meinte Theis hinterher.

Schwarz-Blau Gladbeck rettet den Sieg über die Zeit

Seine Mannschaft sei wieder bis an die äußerste Schmerzensgrenze gegangen und habe defensiv und kämpferisch eine „top Leistung abgerufen.“ Für die frühe Führung sorgte Mert Sen bereits in der 10. Minute, wobei es trotz einiger weiterer hochkarätiger Chancen blieb.

In der zweiten Hälfte scheiterte der kurz zuvor eingewechselte Dominik Stanczak mit einem Fernschuss am Innenpfosten. Mike Jungnickel machte es fünf Minuten vor dem Ende nach einem Freistoß mit der Torlatte ähnlich. „Wir haben aber standgehalten und das 1:0 über die Bühne gebracht. Hassel hat alles versucht, aber wir haben kaum etwas zugelassen“, so Theis nach dem Spiel.

DJK Arminia Hassel – SuS Schwarz-Blau Gladbeck 0:1 (0:1).

Tor: 0:1 Mert Sen (10.)

