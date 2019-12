Schwarz-Blau Gladbeck: Ein neuer Mittelfeldspieler kommt

Ein Spieler geht, ein anderer kommt. Während Justin Wawoczny den Fußball-B-Ligisten SuS Schwarz-Blau Gladbeck bekanntlich in Richtung BV Horst-Süd verlassen hat, wird Anil-Can Elemen im neuen Jahr für den Traditionsverein aus Brauck auflaufen. Der Mittelfeldmann wechselt vom abgeschlagenen Bezirksliga-Schlusslicht SV Horst-Emscher 08 II an die Roßheidestraße.

Anil-Can Elemen stammt aus der Jugendabteilung des BV Rentfort

In Gladbeck ist Anil-Can Elemen wahrlich kein Unbekannter. Er stammt schließlich aus der Jugendabteilung des BV Rentfort und hat für seinen Heimatverein auch in der Bezirks- und Kreisliga A einige Einsätze zu verzeichnen gehabt.

In der Saison 2017/2018 versuchte Elemen sein Glück bei den Sportfreunden Stuckenbusch in der Bezirksliga. Er kehrte jedoch schon bald wieder an die Hegestraße zurück. Im vergangenen Jahr folgte schließlich der Wechsel zum SV Horst-Emscher 08 II. Laut fupa.de kam Anil-Can Elemen bei dem Bezirksligisten aber nur in einem einzigen Meisterschaftsspiel zum Einsatz.