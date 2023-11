Freude nach dem 1:0 Führungstreffer für den BV Rentfort. Fußball: Bezirksliga BV Rentfort in Weiß gegen BV Herne Süd in Schwarz/Gelb am Sonntag, den 05. November 2023 in Gladbeck auf dem Kunstrasen beim BV Rentfort. Foto: Heinrich Jung FUNKE Foto Services