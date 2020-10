Eigentlich wollte der BV Rentfort II am Sonntag den ersten Saisonsieg in der Fußball-Kreisliga A feiern. Gegen den VfL Grafenwald hatten sich die Rentforter viel vorgenommen. „Wir wollen endlich die ersten drei Punkte holen“, erklärte Simon Kokoschka vor dem Spiel. Daraus wurde aber nichts. Gegen die Wöller verloren die Rentforter am Ende knapp mit 0:1.

„Das Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient. Es war ein typisches Unentschieden-Spiel, welches leider einen glücklicheren Sieg in Grafenwald fand“, ärgerte sich Kokoschka nach dem Spiel.

BV Rentfort II hinten kompakt, aber vorne viel zu ungefährlich

Zur Pause stand es 0:0-Unentschieden. Die Rentforter hatten sich vorgenommen in der Defensive wie zuletzt kompakt zu stehen. Das klappte. Trotz mehr Ballbesitz strahlte der BVR allerdings keine Gefahr in der gegnerischen Hälfte aus.

„Torchancen hatten wir kaum welche“, erklärte der Trainer und sagte: „Das müssen wir in den kommenden Wochen besser machen.“ Zu allem Überfluss konnten die Grafenwälder kurz nach dem Seitenwechsel zum 1:0 gegen den BVR treffen.

Damit stehen die Gladbecker weiterhin tief im Tabellenkeller der Kreisliga A, konnten aus den ersten sechs Spielen nur einen Punkt holen und erst drei Tore schießen. Keine gute Ausbeute für den Saisonstart.

Weitere aktuelle Artikel zum Gladbecker Amateurfußball:

Tore: 0:1 (50.)

BV Rentfort II: Kowalski, Harat, Hallak, Kent (85. Lipfert), Heinz, Gornas, Sarigül (72. Harsal), Operta, Gorzelany, Fröhlich-Dietrich (87. Sanders), Freudiger (78. Bartkowiak)

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier