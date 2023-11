Regionalliga: Krankheitswelle trifft den TV Gladbeck stark

Auch ihr Einsatz ist stark fraglich: Emilia Pissarski, ehemalige Jugendnationalspielerin, droht in der Regionalliga-Partie des TV Gladbeck beim MTV Köln auszufallen.

Gladbeck. Volleyball-Regionalligist TV Gladbeck tritt voraussichtlich mit einem Minikader beim Tabellenletzten an. So sieht der Plan B des Trainers aus.

Ausgerechnet vor der Partie beim MTV Köln, dem Tabellenletzten der Volleyball-Regionalliga, ist der TV Gladbeck stark von einer Krankheitswelle getroffen worden. Unter der Woche konnten gerade einmal sechs Spielerinnen am Training der Blau-Weißen teilnehmen.

Knapp 24 Stunden vor dem Match in der Domstadt wusste TVG-Coach Waldemar Zaleski daher auch noch nicht, mit welchen Aktiven er überhaupt planen kann. In Mirka Grimm, Maren Vierhaus und Emilia Pissarski drohen mindestens drei ganz wichtige Spielerinnen auszufallen. „Und wie fit die anderen sind, wird sich erst in Köln zeigen“, sagt der Trainer.

Der TV Gladbeck weiß über den MTV Köln nur wenig

Der hat angesichts der prekären personellen Situation einen Plan B geschmiedet. Der soll greifen, falls Vierhaus und Pissarski tatsächlich ausfallen. Während Zaleski für die Letztgenannte in Lara Bittner und Josephine Schulz zwei weitere Diagonalspielerinnen im Aufgebot hat, sieht das auf der Mitte anders aus. Wer also soll Maren Vierhaus im Fall des Falles ersetzen? „Mayomi Olikagu“, verrät Zaleski, „auch, weil sie die körperlichen Voraussetzungen mitbringt.“

Mayomi Olikagu wird in Köln im Fall des Falles für den TV Gladbeck auf der Mitte zum Einsatz kommen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Den Aufsteiger MTV Köln kann Zaleski kaum einschätzen. „Wir wissen nur wenig über diese Mannschaft“, so der erfahrene Coach. Und weiter: „Die Ergebnisse der Kölnerinnen sind nicht stimmig. Sie sind Letzter und haben vier Punkte, aber sie haben Essen mit 3:1 geschlagen, was uns nicht gelungen ist.“

Bei einer Niederlage in Köln droht dem TVG Abstiegskampf. Den will Zaleski unbedingt vermeiden. Er betont: „Ich habe auch zuletzt noch gesagt, dass Team und Talente sich gut entwickeln, sie gut gespielt haben. Langsam, langsam sind aber auch die Ergebnisse wichtig.“

