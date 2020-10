„Wir wollen mal zeigen, dass wir zwei gute Spiele hintereinander machen können“, sagte Karl Englich vor dem Spiel von Preußen Gladbeck bei Eintracht Erle II in der Fußball-Kreisliga A Gelsenkirchen. Er sagte auch: „Das Spiel in Erle ist richtungsweisend, wo wir in dieser Saison hinkommen können.“ Nun geht die Blickrichtung allerdings erst einmal nach unten.

Preußen Gladbeck geht in Führung – aber aus 0:1 wird schnell ein 3:1

Gegen die Erle verloren die Gladbecker letztendlich mit 3:5. Zwar brachte Rouven Hauska, dessen Einsatz am Freitag noch in Frage stand, die Gladbecker in der zweiten Minute in Führung, zwölf Minuten später stand es jedoch 3:1 für die Hausherren aus Gelsenkirchen.

Kevin Klein verkürzte nur kurze Zeit später, ehe der noch in der ersten Halbzeit für Alessio Cebula eingewechselte Muhammed Filizay zum 3:3 ausgleichen konnte (49.).

Die Gladbecker mussten jedoch zwei weitere Gegentore hinnehmen, verloren mit 3:5. Von den fünf Partien in der noch jungen Saison verlor SGP nun satte drei Spiele, hat erst sechs Punkte auf der Habenseite. „Wir brauchen noch Zeit um uns zu entwickeln“, erklärt Englich immer wieder.

Eintracht Erle II gegen Preußen – so haben sie gespielt:

Tore: 0:1 Hauska (2.), 1:1 (8.), 2:1 (11.), 3:1 (14.), 3:2 Klein (27.), 3:3 Filizay (49.), 4:3 (55.), 5:3 (89.)

SG Preußen: Dörnemann, Budzyk, Hauska (68. Capek), Sevinc, Strauch, Saado, Tiska, Schmidt (78. Karsten, Klein, Wagner (73. Hallmann), Cebula (30. Filizay).

