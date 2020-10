Die zweite Mannschaft des SV Zweckel konnte es ihrer Ersten nicht nachmachen und verpasste bei Preußen Gladbeck den Derbysieg. Die Preußen, die von Zweckels ehemaligen Trainer Karl Englich trainiert werden, siegten deutlich mit 6:1.

„Meine Mannschaft hat es toll gemacht. Vor allem die zweite Hälfte war nah an der Perfektion“, sagt der Preußen-Coach. Er selbst war nicht an der Platzanlage anzutreffen, sondern schaute die Partie gegen sein ehemaliges Team per Livestream in den Niederlanden.

Preußen Gladbeck jubelt dank Alessio Cebula

Dort freute sich der Trainer bereits in der siebten Minute über den Führungstreffer von Alessio Cebula. Doch die Freude auf der Schwarz-Gelben Seite währte nur kurz. Denn nur sechs Minute später glichen die Zweckeler durch Manuel Schmidt aus.

„Nach dem Ausgleich sind wir besser ins Spiel gekommen und habe es verpasst, die Partie zu drehen“, so der Zweckeler-Übungsleiter Perry Pfeng.

Diese Tatsache rächte sich kurz vor dem Pausenpfiff. Erneut ging die Englich-Elf durch eine Standardsituation in Front. Dieses Mal ließ Stürmer Kelvin Klein seine Farben jubeln.

Am Ende bricht der SV Zweckel II ein

Zu Beginn der zweiten Hälfte gestaltete sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Doch nach dem dritten Preußen-Treffer durch Raffael Santos-Reischauer in der 65. Spielminute wurde das Match einseitig. „Das dritte Tor war der Knackpunkt, danach sind wir eingebrochen“, erklärt Pfeng.

Den Leistungsabfall des SVZ bestrafte die Mannschaft von Karl Englich mit drei weiteren Treffern: Neben dem zweiten Cebula-Tor (70.) schraubten Dennis Wagner (78.) und Marcel Strauch (81.) das Ergebnis in die Höhe. „Der Dank geht heute auch an mein Trainerteam, das mich gut vertreten hat“, so Englich abschließend.

