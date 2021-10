Preußen Gladbeck II: Zufrieden trotz des verspielten Sieges

Florian Simon (links) schoss SG Preußen Gladbeck II in der Fußball Kreisliga B gegen Eintracht Erle II in Front.

Gladbeck. Die SG Preußen Gladbeck II wird mit dem Abstieg wohl nichts zu tun haben. Gegen Eintracht Erle II gelingt ein Remis. Es war aber mehr drin.

Es läuft weiter rund bei Preußen Gladbeck II. Nach dem spielfreien Wochenende ging es am Sonntag für die Elf des Trainerduos Didi Schachtschneider und Daniel Olczyk im Heimspiel gegen Eintracht Erle II weiter.

Auch wenn am Ende nur ein 3:3-Remis heraussprang, können die Gladbecker weiter entspannt auf die Tabelle schauen. Aktuell sind die Preußen nämlich auf dem vierten Platz und haben erst eine einzige Niederlage auf dem Konto.

SG Preußen Gladbeck II führt zwischendurch mit 3:1

„Wir machen uns da auch keinen Stress, sondern schauen einfach, wo wir am Ende der Saison landen“, sagt Schachtschneider. Aber eins ist bereits jetzt klar: Mit dem Abstieg wird die SGP nichts mehr zu tun haben. Gegen die Erler gingen die Gladbecker in der 20. Minute durch Florian Simon in Führung. Dem 1:1 (24.) folgte der erneute Führungstreffer durch Kenny Schneidinger. Michael Wehner sorgte in der 50. Minute für das 3:1. Erle steckte nicht auf, traf in der 70. und 80. Spielminute zum 3:3-Remis.

SG Preußen Gladbeck II - Eintracht Erle II 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Simon (20.), 1:1 (24.), 2:1 Schneidinger (29.), 3:1 Wehner (50.), 3:2 (70.), 3:3 (80.)

