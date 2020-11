Die Handballer des VfL Gladbeck haben in diesen Tagen viel Zeit. Schließlich ruht wegen der Corona-Pandemie erneut der Trainings- und Spielbetrieb. Den Verantwortlichen stellte sich daher unter anderem die Frage, wie der Klub präsent und mit seinen Fans in Kontakt bleiben kann. Eine Antwort haben sie nun gefunden, die Anhänger der Rot-Weißen bekommen ab sofort regelmäßig was auf die Ohren.

Thorben Mollenhauer, Urgestein des vfL Gladbeck, hat viel zu erzählen

Der VfL bietet nämlich unter dem Titel Strategietreffen einen Podcast an. Der Link zu Folge eins, eine launige Plauderei zwischen Abteilungsleiter Tim Deffte und Co-Trainer Thorben Mollenhauer , findet sich auf der Facebookseite der VfL-Handballer . In dem Gespräch geht es natürlich auch um das leidige Coronavirus , aber auch um die Perspektive der aktuellen Mannschaft , um Auf- und Abstiege, Teamkameraden , Trainer und schließlich auch um Mollenhauers Schulterverletzung , die ihn zwang, mit dem Handballspielen aufzuhören.

Die Auftaktfolge ist in Tim Defftes Arbeitszimmer zu einer Zeit entstanden - nachdem der ehemalige Klassetorwart und Mollenhauer technische Probleme („Wir hatten anfangs Schwierigkeiten mit den Mikrofonen“) gelöst hatten. Die Resonanz fiel laut Deffte durchaus positiv aus. Und die beiden Protagonisten waren mit ihrem „Werk“ auch ganz zufrieden. „Wir nehmen uns ja nicht allzu ernst“, so Tim Deffte. Lachend gesteht er, auf den Geschmack gekommen zu sein: „Wir sind angefixt.“

Ein Aushang im Kindergarten führt Thorben Mollenhauer zum VfL Gladbeck

In der ersten Folge, die übrigens etwas länger dauert als ein Handballspiel, verrät Thorben Mollenhauer beispielsweise nicht nur, was er von der aktuellen Mannschaft der Rot-Weißen hält - Antwort: eine ganze Menge - sondern auch, wer sein „Lieblingsspieler“ ist. „Ich finde“, so das VfL-Urgestein, „den kleinen Büttner schon ganz gut.“ Der sei technisch beeindruckend und wurfgewaltig - trotz seines „dünnen Ärmchens“.

Der Hörer des Podcasts erfährt zudem, wie Mollenhauer, der zweifellos zu den besten Spielern gehört, die je für die Gladbecker am Ball waren, eigentlich zum VfL gekommen ist. Nämlich durch einen Aushang der Handballabteilung im Heilig-Kreuz-Kindergarten . Da war selbst Tim Deffte baff: „So einfach war das damals?“

Das ist das VfL-Gladbeck-Dreamteam von Thorben Mollenhauer

So einfach war das. Und ebenso einfach ist die Erklärung Mollenhauers, warum er Angebote anderer Vereine stets ausgeschlagen hat: „Ich bin zu gerne hier in Gladbeck, ich wollte nie wegziehen.“

Eines wollen wir noch preisgeben aus dem Strategietreffen, nämlich das VfL-Dreamteam des Co-Trainers . Entschieden hat er sich für Tim Deffte (Torwart), Sebastian Schmedt (Linksaußen), Timo Marcinowski (Rückraum links), Alexander Tesch (Kreisläufer), Sven Deffte (Rückraum Mitte), Pascal Kunze (Rückraum rechts) und Marcel Giesbert (Rechtsaußen). Kunze hat Mollenhauer übrigens nominiert, weil er nicht wusste, ob er Michael Kintrup oder Andre Bergermann wählen sollte. Und wer sollte Trainer dieses Dreamteams sein? Auf diese Frage gibt’s, na klar, nur eine Antwort: Siegbert Busch.

Die nächste Folge mit Jörg Schomburg entsteht in dieser Woche

Die zweite Folge des Strategietreffens entsteht in dieser Woche, Gesprächspartner von Tim Deffte und Thorben Mollenhauer ist dann Jörg Schomburg , also auch ein Spieler der VfL-Mannschaft, die 2012 den Aufstieg in die Dritte Liga gefeiert hat. Tim Deffte: „Wer von Schomi etwas wissen möchte, kann seine Fragen in die Kommentarfunktion schreiben.“

