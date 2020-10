Nach dem verdienten 2:0-Sieg über Eintracht Erle II empfängt die zweite Mannschaft von Preußen Gladbeck im Heimspiel SW Buer-Bülse. Dabei hofft Trainer Didi Schachtschneider, der die Mannschaft gemeinsam mit Daniel Olczyk coacht, dass der eine oder andere verletzte Akteur neu dazustoßen kann. „Wir können derzeit immer nur von Sonntag zu Sonntag schauen und hoffen, dass wir eine starke Mannschaft aufstellen können“, so der Trainer, der an die Einstellung seiner Mannschaft appelliert: „Wenn wir es schaffen, wieder gemeinsam als Mannschaft aufzutreten, so wie wir das letzte Woche gemacht haben, dann können wir auch gegen die Bülser was reißen.“ Die stehen in der Tabelle zwei Punkte hinter der SGP, haben allerdings auch ein Spiel weniger auf dem Buckel.

SG Preußen Gladbeck II – SW Buer Bülse; Anstoß: 13 Uhr, Konrad-Adenauer-Allee

Schwarz-Blau Gladbeck geht angeschlagen ins Spitzenspiel

Am Sonntag darf auch Schwarz-Blau Gladbeck wieder spielen. Nachdem das Spiel von FSM Gladbeck wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde, gastieren die Gladbecker bei der zweiten Mannschaft vom Erler SV 08. Es ist das Topspiel des Spieltages. Denn beide Mannschaften konnten bislang alle Spiele gewinnen, die Gladbecker haben allerdings zwei Partien weniger absolviert. Doch Trainer Mike Theis ist für Sonntag nicht guter Dinge. „Wir haben viele angeschlagene Spieler. Das sind nicht die besten Voraussetzungen“, erklärt der Übungsleiter. Dennoch möchte er im Vorfeld der Partie nicht Trübsal blasen, denn sein Team spielt eine tadellose Saison, konnte bekanntlich in der Vorbereitung auch so gut wie jedes Spiel gewinnen. „Wir werden alles für ein gutes Ergebnis tun“, sagt Theis.

Erler SV 08 II – Schwarz-Blau Gladbeck; Anstoß: 13 Uhr, Am Forsthaus, Gelsenkirchen

BV Rentfort III ist auf Wiedergutmachung aus

Zwei Niederlagen am Stück – das hatte der BV Rentfort III gefühlt bislang noch nie. Und eben deshalb sind die Rentforter auf Wiedergutmachung aus. Gegen Eintracht Erle II müssen unbedingt drei Punkte her, doch verlangen tut Trainer Daniel Griese das nicht. „Wir gehen personell mehr als auf dem Zahnfleisch“, erklärt der Trainer und denkt dabei an die vergangene Woche. In der ersten Elf standen vier angeschlagene Spieler, drei davon mussten auch wieder ausgewechselt werden. Seine Abwehr ist intakt, doch für den Angriff muss sich Griese etwas einfallen lassen. „Wir haben einen Innenverteidiger, der immer davon geträumt hat, dass er eigentlich Stürmer ist. Vielleicht ist das eine Option“, so Griese, der sich für Sonntag vermutlich gerne einen Stürmer backen würde

BV Rentfort III – Eintracht Erle II; Anstoß: 15 Uhr, Hegestraße

Wacker Gladbeck in der Außenseiterrolle

Erst drei Punkte hat Wacker Gladbeck in dieser Saison holen können. Gegen den direkten Abstiegskandidaten Sportfreunde Haferkamp II gewann die Elf von Trainer Dennis Wroblewski am Ende klar und deutlich. Danach folgte mit der Niederlage gegen Beckhausen II jedoch der nächste Dämpfer und das kommende Spiel wird genauso wenig leicht. Klarer Favorit in der Begegnung zwischen Wacker Gladbeck und Hansa Scholven ist der Gast aus Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener liegen auf dem zweiten Tabellenplatz, haben aus den ersten sechs Spielen dreizehn Punkte geholt und stehen mehr als in der Pflicht, möchte man oben in der Tabelle dabei bleiben. Da zeitgleich der Erler SV 08 II und Schwarz-Blau Gladbeck gegeneinander spielen und sich Punkte wegnehmen, ist das die Chance für die Gelsenkirchener.

Wacker Gladbeck – SV Hansa Scholven, Anstoß: 15 Uhr, Burgstraße

F.S.M. Gladbeck II gegen einen Tabellennachbarn

Ein Duell zweier Tabellennachbarn gibt es beim F.S.M. Gladbeck II. Sowohl die Mannschaft von Trainer Tayfun Sahin als auch der SV Horst-Emscher 08 III haben bisher fünf Punkte gesammelt, die Gäste aber ein Spiel weniger absolviert. Auch sonst gibt es eine Parallele: Beide Mannschaften haben bisher sieben Tore kassiert. Die Gladbecker wären gut beraten, wenn sie nach drei Spielen ohne Sieg wieder einmal einen Erfolg einfahren, sonst wird es unten eng.

F.S.M. Gladbeck - SV Horst-Emscher 08 III; Anstoß: 13 Uhr, Hartmannshof

