NRW-Sportlerin des Jahres: Gladbeckerin Celik ist Zweite

Erfolgreich: Süheda Nur Celik vom Elite SV Gladbeck steht in der Kategorie NRW-Sportlerin des Jahres zur Wahl.

Düsseldorf. Die Gladbeckerin Süheda Nur Celik (Taekwondo) liegt bei der Wahl zur NRW-Sportlerin des Jahres gut im Rennen. Wo noch abgestimmt werden kann.

Bis zum 19. November läuft noch das Online-Voting zum felix award 2023. In der Kategorie NRW-Sportlerin des Jahres steht die Gladbecker Taekwondo-Kämpferin Süheda Nur Celik zur Wahl. Sie liegt aussichtsreich im Rennen.

Anlässlich einer Pressekonferenz in Düsseldorf wurde ein erster Zwischenstand der Abstimmung veröffentlicht. Danach liegt Süheda Nur Celik - Stand 6. November - hinter der Bobsportlerin Laura Nolte auf dem zweiten Platz. In einer Mitteilung des Landespresse- und Informationsdienst heißt es: „In allen sechs Voting-Kategorien bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Gewinn der begehrten felix awards an.“

Die Preisverleihung findet am 8. Derzember statt

Seit 2007 werden Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen, die sich in besonderer Weise hervorgetan haben, mit den felix awards ausgezeichnet. Mit diesem Preis würdigen das Land Nordrhein-Westfalen, der Landessportbund Nordrhein-Westfalen und die Sportstiftung NRW sowohl den Spitzensport als auch herausragende Persönlichkeiten des Sports.

Gladbecks Sportlerin des Jahres 2023 ist Süheda Nur Celik (2. v. li.) bereits Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Eine Jury nominiert jeweils fünf Anwärterinnen und Anwärter auf den Award in sieben Kategorien. Der Publikumspreis wird – mit Ausnahme der Kategorie Trainer*in des Jahres – per Online-Voting durch Bürgerinnen und Bürger vergeben. Die Verleihung des felix award findet jedes Jahr im Dezember im Rahmen einer feierlichen Gala statt.

In diesem Jahr werden die NRW-Sportlerinnen und Sportler des Jahres am 8. Dezember in Düsseldorf ausgezeichnet.

Hier geht es zur Abstimmung!

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck